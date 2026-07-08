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Zukunft von Bayern-Talent Asp Jensen geklärt?

Zukunft von Bayern-Talent geklärt?

Der FC Bayern steht vor dem nächsten Verkauf. Top-Talent Jonathan Asp Jensen könnte es nach Spanien ziehen.
Jonah Kusi-Asare und der FC Bayern gehen zukünftig getrennte Wege. Der 18-jährige Stürmer wechselt nach einer einjährigen Leihe beim FC Fulham fest in die Premier League.
SPORT1
Der FC Bayern steht vor dem nächsten Verkauf. Top-Talent Jonathan Asp Jensen könnte es nach Spanien ziehen.

Zieht es Jonathan Asp Jensen statt nach Italien jetzt doch nach Spanien? Das Bayern-Talent soll vor einem festen Wechsel zu Deportivo La Coruna stehen.

Erst schien die Spur für einen möglichen Abnehmer des Dänen zu Lazio Rom zu führen. Jetzt sieht es eher so aus, dass Asp Jensen in die spanische La Liga wechseln könnte.

Nach Angaben von Fabrizio Romano habe La Coruna schon ein offizielles Angebot für den 20-Jährigen abgegeben. Beide Vereine und auch die Spielerseite würden sich demnach in Gesprächen befinden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Laut Berichten der Bild sollen diese Gespräche sogar schon weit fortgeschritten sein. Der Transfer sei so gut wie perfekt. Asp Jensen sei sich mit den Spaniern über einen Transfer einig und auch beide Vereine hätten die wichtigsten Details ausgehandelt. Nur kleinste Details und der Medizincheck würden noch fehlen.

Bayern-Talent überzeugte bei Leihe in Zürich

Das dänische Offensiv-Talent war 2022 zum FC Bayern gewechselt, hatte bisher aber gerade für die Jugend-Mannschaften und die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters gespielt. Für die Profis reichte es nur zu einem Bundesliga-Einsatz.

In der vergangenen Saison lief Asp Jensen auf Leihbasis für Grasshopper Zürich auf und erzielte in 40 Einsätzen 15 Scorer-Punkte. Nun könnte sein nächster Schritt ein fester Wechsel werden.

In diesem Sommer verließen den FC Bayern bereits Daniel Peretz und Jonah Kusi-Asare. Zudem wird auch Noel Aseko den Rekordmeister verlassen.

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