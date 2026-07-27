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FC Bayern verpflichtet Abwehrtalent aus Griechenland

Bayern schnappt sich Abwehrtalent

Der FC Bayern vermeldet einen Neuzugang für die U19. Aus Griechenland wechselt ein Abwehrtalent an die Isar.
Die Personalie Jürgen Klopp ist auch am FC Bayern nicht vorbeigegangen. Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich erfreut über den Schritt des DFB.
SPORT1
Der FC Bayern vermeldet einen Neuzugang für die U19. Aus Griechenland wechselt ein Abwehrtalent an die Isar.

Der FC Bayern hat das nächste Nachwuchstalent unter Vertrag genommen! Der griechische Innenverteidiger Konstantinos Karandrikas schließt sich der Münchner U19 an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 17-jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag, nachdem er zuletzt bei Atromitos Athen in der U17 aufgelaufen war. Seine ersten Schritte machte das Abwehrjuwel bei Heraklis Peristeri.

„Unsere Scouts haben Konstantinos über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist ein athletischer Innenverteidiger mit einem guten Aufbauspiel, der unseren Kader in der U19 verstärken wird“, wird Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, auf der Bayern-Homepage zitiert.

FC Bayern: Karandrikas für U19 eingeplant

Der 53-Jährige fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Nachwuchs verpflichten konnten, sind überzeugt von seinem Potential und gespannt auf seine nächsten Schritte bei uns.“

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die zweite Mannschaft der Bayern mit dem tschechischen Juniorennationalspieler Matous Srb verstärkt. Der 16-Jährige, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, wechselte von Slavia Prag an den Campus.

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