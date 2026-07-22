Ex-Bayern-Star James steht erneut vor dem Nichts

Jannis Blank 22.07.2026 • 15:41 Uhr James Rodríguez steht erneut vor einer ungewissen Zukunft. Nach einem kurzen Gastspiel in der MLS setzt sich die rastlose Schlussphase der einst so glanzvoll begonnenen Karriere fort.

James Rodríguez und Minnesota United haben ihre Zusammenarbeit nach nur einem halben Jahr vorzeitig beendet. Das gab der MLS-Klub am Dienstagabend offiziell bekannt.

Minnesota zog die im Vertrag verankerte Option auf eine Verlängerung bis Dezember nicht. Der 35-Jährige ist damit erneut vertragslos und muss sich nun auf die Suche nach einem neuen Verein machen.

Nur acht Einsätze für Minnesota

Der Klub hatte den kolumbianischen Mittelfeldspieler erst im Februar und damit wenige Monate vor der Weltmeisterschaft verpflichtet. In seinem kurzen Gastspiel für die Mannschaft aus Minneapolis bestritt James lediglich acht Partien in allen Wettbewerben.

Wie der ehemalige Spieler von Real Madrid seine Karriere fortsetzt, ist derzeit schwer abzusehen. Sollte James einen neuen Arbeitgeber finden, wäre dieser voraussichtlich bereits der 14. Verein seiner Profikarriere.

Mit Kolumbien bis ins Achtelfinale

Während seine Vereinskarriere seit Jahren nicht mehr rund läuft, spielte James für die kolumbianische Nationalmannschaft weiterhin eine wichtige Rolle. Bei der Weltmeisterschaft 2026 trug der Spielmacher zum Einzug seines Landes ins Achtelfinale bei, in dem man im Elfmeterschießen gegen die Schweiz unterlag.

Nach dem Turnier steht James bei 131 Länderspielen für Kolumbien. Für sein Heimatland erzielte der langjährige Kapitän bislang 31 Tore.

Seit Jahren fehlt die Konstanz

Auf Vereinsebene fand der einstige Superstar schon lange keine längerfristige sportliche Heimat mehr. Seit seiner zweijährigen Leihe zum FC Bayern zwischen 2017 und 2019 blieb James bei keinem Klub länger als eine Saison.

In den darauffolgenden sieben Spielzeiten durchlief der offensive Mittelfeldspieler acht Vereine. Häufige Wechsel und kurze Engagements prägten damit den langen Abstieg des früheren Real-Stars, dessen Karriere nach der Weltmeisterschaft 2014 noch so schillernd begonnen hatte.