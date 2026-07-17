"Machen alle Fehler": Machtwort in Endlos-Transferposse

Vincent Wuttke 17.07.2026 • 10:14 Uhr Im Poker um Julian Alvarez gibt es das nächste Machtwort. Lässt sich Barca davon beeindrucken?

Der Transfer-Krimi um Julián Álvarez geht in die nächste Runde. Nun hat Atlético Madrid ein Machtwort gesprochen. In einer Medienrunde verkündete Präsident Enrique Cerezo, dass der Stürmer nicht zum FC Barcelona wechseln wird. In Richtung seines Amtskollegen sagte er: „Joan Laporta ist ein guter Freund, und er weiß bereits, wo Julián Álvarez in der nächsten Saison spielen wird.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Cerezo fügte an: „Lassen Sie mich darauf bestehen: Julián ist unser Spieler und wird in der nächsten Saison unser Spieler sein.“

Atlético-Präsident spricht Machtwort

Cerezo sieht darin jedoch kein großes Problem: „Werden die Fans Julián Álvarez für seine Aussagen verzeihen? Wir machen alle Fehler im Leben.“

Mit Argentinien kämpft der Stürmer aktuell um den WM-Titel und trifft am Sonntag im Finale auf Spanien. Seit 2024 spielt der 26-Jährige bei Atlético und kam damals für 75 Millionen Euro von Manchester City.