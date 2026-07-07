Mexiko-Kapitän bald in der Bundesliga?

Niklas Sagner 07.07.2026 • 19:45 Uhr Der 1. FC Köln hofft auf dem Transfermarkt auf eine spektakuläre Verpflichtung. Mexiko-Kapitän Edson Álvarez wird mit den Domstädtern in Verbindung gebracht.

Edson Álvarez begeisterte mit Mexiko die Fans bei der Weltmeisterschaft. Nun scheint der 1. FC Köln auf den 28-jährigen defensiven Mittelfeldspieler aufmerksam geworden zu sein.

Einem Bericht von Sky zufolge arbeitet der Bundesliga-Klub an einer Verpflichtung von Álvarez. Dieser soll den Abgang von Eric Martel kompensieren. Nach dem Abstieg mit West Ham aus der Premier League dürfte sich der vielseitige Defensivspezialist Álvarez, der bei der WM als Innenverteidiger auflief, umorientieren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Beim FC ist seit März dieses Jahres Tim Steidten im Amt des Kaderplaners. Zuvor fungierte der 47-Jährige bei West Ham United als technischer Direktor – eine Verbindung besteht also bereits.

Leihe von Álvarez zum 1. FC Köln als wahrscheinlichste Lösung

Ein Wechsel des West-Ham-Spielers scheint zwar schwer zu realisieren, dennoch arbeitet Köln aktuell an einer Lösung. Diese könnte ein Leihgeschäft sein.

Dem Bericht zufolge sei Álvarez offen für einen Wechsel nach Köln. Bei den Hammers hat der Stratege noch einen Vertrag bis 2028 und war in der vergangenen Saison bereits an Fenerbahce verliehen worden.

Der 28-Jährige stand 2023 kurz vor einem Wechsel zum BVB, schloss sich am Ende nach seinem Durchbruch bei Ajax Amsterdam aber für 38 Millionen Euro West Ham United an. Nun könnte Álvarez mit drei Jahren Verspätung doch noch in der Bundesliga landen.