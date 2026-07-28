Abgang fix! Thomas Müller verliert wichtigen Mitspieler

Johannes Vehren 28.07.2026 • 23:11 Uhr Die Vancouver Whitecaps geben den Abschied von Sebastian Berhalter bekannt. Damit verliert Thomas Müller einen seinen besten Mitspieler.

Bitterer Verlust für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps: Wie die Kanadier am Dienstagabend mitgeteilt haben, verlässt Sebastian Berhalter den Klub und schließt sich dem englischen Zweitligisten FC Middlesbrough an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Angesichts seiner Entwicklung bei uns und seiner konstanten Leistungen war es nur logisch, dass Sebastian das Interesse mehrerer Vereine geweckt hat“, wird Sportdirektor Axel Schuster in der Vereinsmeldung zitiert.

Whitecaps sichern sich Weiterverkaufsklausel

Weiter heißt es: „Wir haben offen und kontinuierlich mit Sebastian und seinen Vertretern über seine Zukunft gesprochen. Es war immer klar, dass er die Chance nutzen wollte, diese Herausforderung anzunehmen, sollte sich die richtige Gelegenheit für einen Wechsel nach Europa ergeben.“

Die Whitecaps gaben zusätzlich bekannt, dass sie eine Weiterverkaufsklausel verhandelt haben. Wie hoch der Prozentsatz ist, hielten sie geheim – ebenso wie die generelle Ablösesumme. An Ablöse streichen die Kanadier laut The Athletic knapp zwei Millionen US-Dollar ein.

Berhalter kam im Februar 2022 nach Vancouver und bestritt 167 Pflichtspiele für die Kanadier. In dieser Zeit erzielte der 25 Jahre alte US-Amerikaner 20 Tore und gab 34 Vorlagen. Seit August 2025 bildete er zusammen mit Müller ein gefährliches Angriffsduo.