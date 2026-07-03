Nächstes offizielles Real-Statement zu Transfer-Gerücht!

SPORT1 03.07.2026 • 10:49 Uhr Real Madrid reagiert erneut mit einem offiziellen Statement auf Transfergerüchte. Das war schon bei Michael Olise erfolgt.

Real Madrid hat mit einem nächsten offiziellen Statement die Spekulationen um eine Verpflichtung von Enzo Fernández beendet. Der Klub reagierte damit direkt auf die aufgeheizte Gerüchtelage rund um den Chelsea-Star. Im Mittelpunkt standen Aussagen aus dem Umfeld des Argentiniers, der schon im April mit einem Real-Flirt für Aufsehen gesorgt hatte.

Dessen Berater Javier Pastore hatte zuletzt öffentlich von gegenseitigem Interesse gesprochen: „Madrid gefällt Enzo – und Enzo gefällt Madrid“. Diese Worte sorgten in Spanien für neue Transferfantasien, die in Madrid jedoch offenbar gar nicht gut ankamen.

Im Statement stellte der Rekordmeister nun unmissverständlich klar, man habe „keinerlei Schritte, weder direkt noch indirekt“ unternommen, um Fernández zu holen – und habe zudem „keinerlei Absicht“, den Transfer anzugehen. Damit dementierte Real auch Verhandlungen über Mittelsmänner.

Offizielles Real-Statement wegen Fernández

Real betonte nun, Fernández sei „ein großartiger Fußballer“, dessen Qualität „bestens bekannt“ sei. Ebenso hob Real die „ausgezeichnete institutionelle Beziehung“ zu Chelsea hervor – ein deutlicher Hinweis darauf, dass man keine Unruhe zwischen den Vereinen will.

Genau deshalb sehe sich der Verein gezwungen, „kategorisch“ zu dementieren. Die Gerüchte seien „unbegründet“ und entsprächen „nicht der Realität“, heißt es. Real beklagte zudem, dass weiterhin Meldungen verbreitet würden, die „nur dazu beitragen, Verwirrung unter den Fans zu erzeugen“.

In Spanien wurde berichtet, dass Fernández, der in London noch einen Vertrag bis Juni 2032 hat, als Option für das zentrale Mittelfeld auf einer Liste von Trainer-Rückkehrer José Mourinho stehe. Auch der ehemalige Real-Profi Iván Zamorano sprach sich für eine Verpflichtung von Fernández und Bayern-Star Olise aus.

Real meldete sich auch bei Olise zu Wort

Bei Olise hatte Real ebenfalls erklärt, „dass es keinerlei direkten oder indirekten Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld gegeben“ habe.