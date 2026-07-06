Nübel-Abschied vom FC Bayern wird konkreter

Benjamin Zügner 06.07.2026 • 22:49 Uhr Alexander Nübel verlässt den FC Bayern nach sechs Jahren wohl endgültig. Den deutschen Keeper soll es in die Türkei ziehen.

Der Abschied von Alexander Nübel vom FC Bayern steht offenbar unmittelbar bevor.

Nach intensiven Verhandlungen haben sich die Münchner am Montagabend mit dem türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul auf einen Transfer des deutschen Torhüters verständigt, das berichteten der Transferjournalist Yagız Sabuncuoglu und Sky übereinstimmend.

Demnach sollen die Istanbuler rund fünf Millionen Euro Sockelablöse überweisen, die Summe kann mit Bonuszahlungen auf bis zu zehn Millionen Euro ansteigen.

Eine persönliche Einigung zwischen Nübel und dem Tabellenvierten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison hatte es bereits am Sonntag gegeben.

Nübel-Abschied? Noch sind Details zu klären

Die einzig offene Angelegenheit ist folglich nur noch die Vertragsauflösung zwischen Nübel und den Münchnern, das zentrale Thema hierbei ist die Höhe der Abfindung. Die Berater des 29-Jährigen stehen demnach im Austausch mit den Verantwortlichen beim FC Bayern.

Nübel war im Jahr 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt, wurde in der Folge aber nach Monaco und Stuttgart verliehen.