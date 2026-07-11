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Schnappt sich PSG einen Barca-Star?

Schnappt sich PSG einen Barca-Star?

Ferran Torres steht vor einem Abgang aus Barcelona. Mit PSG soll sich der Spanier bereits einig sein.
Belgien ist im WM-Viertelfinale knapp mit 1:2 an Spanien gescheitert. Nationaltrainer Rudi Garcia hadert nach dem Aus mit dem Verletzungspech und kritisiert den VAR scharf.
Johannes Vehren
Ferran Torres steht vor einem Abgang aus Barcelona. Mit PSG soll sich der Spanier bereits einig sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass Ferran Torres den FC Barcelona verlässt und sich bereits mit Paris Saint-Germain einig ist.

Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer 2027 aus und eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Aus diesem Grund sollen die Barca-Verantwortlichen auch nicht abgeneigt sein, den 26-Jährigen abzugeben, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Über die Höhe ist bislang noch nichts bekannt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

BVB: Adeyemi vor Wechsel zum FC Barcelona

Da der Angreifer derzeit noch mit Spanien bei der WM ist und im Halbfinale auf Frankreich trifft, sollen die endgültigen Gespräche nach dem Turnier stattfinden.

Ein möglicher Nachfolger steht bereits in Barcelona in den Startlöchern, denn nach SPORT1-Informationen steht der Transfer von Karim Adeyemi (BVB) vor dem Abschluss. Beide Parteien haben sich auf eine Sockelablöse von 22 Millionen geeinigt – plus neun Millionen Euro Boni.

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