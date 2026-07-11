Schnappt sich PSG einen Barca-Star?

Johannes Vehren 11.07.2026 • 13:02 Uhr Ferran Torres steht vor einem Abgang aus Barcelona. Mit PSG soll sich der Spanier bereits einig sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass Ferran Torres den FC Barcelona verlässt und sich bereits mit Paris Saint-Germain einig ist.

Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer 2027 aus und eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Aus diesem Grund sollen die Barca-Verantwortlichen auch nicht abgeneigt sein, den 26-Jährigen abzugeben, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Über die Höhe ist bislang noch nichts bekannt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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Da der Angreifer derzeit noch mit Spanien bei der WM ist und im Halbfinale auf Frankreich trifft, sollen die endgültigen Gespräche nach dem Turnier stattfinden.