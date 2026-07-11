Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass Ferran Torres den FC Barcelona verlässt und sich bereits mit Paris Saint-Germain einig ist.
Schnappt sich PSG einen Barca-Star?
Der Vertrag des Spaniers läuft im Sommer 2027 aus und eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Aus diesem Grund sollen die Barca-Verantwortlichen auch nicht abgeneigt sein, den 26-Jährigen abzugeben, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Über die Höhe ist bislang noch nichts bekannt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
BVB: Adeyemi vor Wechsel zum FC Barcelona
Da der Angreifer derzeit noch mit Spanien bei der WM ist und im Halbfinale auf Frankreich trifft, sollen die endgültigen Gespräche nach dem Turnier stattfinden.
Ein möglicher Nachfolger steht bereits in Barcelona in den Startlöchern, denn nach SPORT1-Informationen steht der Transfer von Karim Adeyemi (BVB) vor dem Abschluss. Beide Parteien haben sich auf eine Sockelablöse von 22 Millionen geeinigt – plus neun Millionen Euro Boni.