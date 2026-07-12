Transfer von Johan Manzambi? Freiburg-Boss gibt Update

Shootingstar Johan Manzambi steht beim SC Freiburg vor dem Absprung. Sportvorstand Jochen Saier hat beim Trainingsauftakt der Breisgauer eine zeitnahe Entscheidung bezüglich der Zukunft des 20-Jährigen angekündigt.
Freiburg-Boss kündigt Manzambi-Deal an
„Gespräche laufen. Der Transfer wird wahrscheinlich nächste Woche über die Bühne gehen“, wurde Saier vom SWR zitiert.
Manzambi vor Wechsel nach England
Wie Sky und kicker zuletzt berichteten, soll der Mittelfeld-Allrounder für die klubinterne Rekordsumme von 60 Millionen Euro zum englischen Erstligisten Newcastle United wechseln. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
„Wir sprechen. Dinge bahnen sich an“, sagte Saier noch. „Dass die Zeichen eher auf Abschied stehen, ist auch klar.“
Es sei kein Geheimnis, „dass er eine besondere Saison gespielt hat und in seinem ersten Jahr für uns auch wirklich ein Unterschiedsspieler war. Jetzt hat er sich über die Auftritte bei der WM mit der Schweiz noch mal auf anderem Niveau als Unterschiedsspieler gezeigt“, ergänzte Saier.
Freiburg räumt „Offenheit für Veränderung“ ein
„Dass da natürlich reges Interesse um seine Person ist und dass wir auch eine gewisse Offenheit für Veränderung gezeigt haben, ist auch kein Geheimnis.“
Manzambi spielte sich bei der WM mit drei Toren und zwei Assists verstärkt in den Fokus. Aufgrund einer Knieprellung verpasste er allerdings sowohl das Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 n.E.) als auch das Aus im Viertelfinale gegen Argentinien (1:3 n.V.).
Erst vor rund einem Jahr haben die Freiburger den Vertrag Manzambis, der im Januar 2023 von Servette Genf gekommen war, langfristig verlängert.
In der abgelaufenen Saison hatte er mit seinen Leistungen großen Anteil am Einzug der Breisgauer ins Europa-League-Finale. In 47 Pflichtspielen gelangen Manzambi, der beim SC in einer etwas defensiveren Rolle als in der Nationalmannschaft agierte, sieben Tore und neun Vorlagen.
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