Transfer von Johan Manzambi? Freiburg-Boss gibt Update

Maximilian Lotz 12.07.2026 • 17:57 Uhr Ein Wechsel von Johan Manzambi wird immer konkreter. Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier gibt beim Trainingsauftakt Auskunft über den aktuellen Stand.

Shootingstar Johan Manzambi steht beim SC Freiburg vor dem Absprung. Sportvorstand Jochen Saier hat beim Trainingsauftakt der Breisgauer eine zeitnahe Entscheidung bezüglich der Zukunft des 20-Jährigen angekündigt.

„Gespräche laufen. Der Transfer wird wahrscheinlich nächste Woche über die Bühne gehen“, wurde Saier vom SWR zitiert.

Manzambi vor Wechsel nach England

„Wir sprechen. Dinge bahnen sich an“, sagte Saier noch. „Dass die Zeichen eher auf Abschied stehen, ist auch klar.“

Es sei kein Geheimnis, „dass er eine besondere Saison gespielt hat und in seinem ersten Jahr für uns auch wirklich ein Unterschiedsspieler war. Jetzt hat er sich über die Auftritte bei der WM mit der Schweiz noch mal auf anderem Niveau als Unterschiedsspieler gezeigt“, ergänzte Saier.

Freiburg räumt „Offenheit für Veränderung“ ein

„Dass da natürlich reges Interesse um seine Person ist und dass wir auch eine gewisse Offenheit für Veränderung gezeigt haben, ist auch kein Geheimnis.“

Manzambi spielte sich bei der WM mit drei Toren und zwei Assists verstärkt in den Fokus. Aufgrund einer Knieprellung verpasste er allerdings sowohl das Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 n.E.) als auch das Aus im Viertelfinale gegen Argentinien (1:3 n.V.).

Erst vor rund einem Jahr haben die Freiburger den Vertrag Manzambis, der im Januar 2023 von Servette Genf gekommen war, langfristig verlängert.