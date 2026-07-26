Transfermarkt: 150-Millionen-Gebot für Bayern-Star?

Dominik Hager 26.07.2026 • 18:23 Uhr Al Hilal soll einen Transfer-Vorstoß bei Luis Díaz planen. Der Saudi-Klub ist offenbar bereit, bis zu 150 Millionen Dollar für den Bayern-Star zu zahlen.

Saudi-Klub Al Hilal befindet sich auf der Suche nach prominenten Neuzugängen. Insbesondere in der Offensive soll offenbar ein richtiger Kracher her. Der amtierende Vize-Meister der Saudi Pro League hat es laut Angaben von Transfer-Experte Sacha Tavolieri auf Bayern-Star Luis Díaz abgesehen und versucht diesen mit einem Jahresgehalt von 25 Millionen Euro für einen Wechsel zu begeistern.

Federführend in den Verhandlungen soll Richard Hughes sein. Der 47-jährige Schotte ist eigentlich noch offiziell Sportdirektor des FC Liverpool, soll aber vor einem Wechsel zu Al-Hilal stehen. Hughes kennt Díaz aus der gemeinsamen Zeit an der Anfield Road.

Al Hilal verhandelt noch nicht mit den Bayern

Mit dem FC Bayern selbst führt Al Hilal laut Tavolieri noch keine Verhandlungen und möchte diese offenbar auch erst aufnehmen, wenn man eine Einigung mit dem Kolumbianer erzielt hat. Konkrete Verhandlungen mit Spielern oder deren Agenten sind ohne Zustimmung des Klubs allerdings nur gestattet, wenn der Vertrag des betreffenden Profis binnen sechs Monaten ausläuft. Díaz ist noch bis zum Sommer 2029 gebunden.

Im Fall der Fälle wäre Al Hilal offenbar bereit, den Münchnern ein Angebot in Höhe von 120 bis 150 Millionen US-Dollar (ca. 105 bis 132 Millionen Euro) zu unterbreiten. Díaz selbst müsste jedoch erst grünes Licht geben.

Kane-Gerüchte bestätigten sich nicht

Tavolieri hatte erst vor rund zwei Wochen berichtet, dass Al Hilal Gespräche mit den Vertretern von Harry Kane aufgenommen hat und optimistisch bezüglich eines Deals sei. Kane soll jedoch einen Verbleib in München präferieren – und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es bei Díaz ähnlich laufen wird.