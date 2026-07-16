Kurioses Gerücht um Bayerns Kane: Nun taucht ein Statement von Eberl auf

Philipp Schmidt 16.07.2026 • 08:30 Uhr Der saudi-arabische Topklub Al-Hilal soll ein Auge auf Harry Kane geworfen haben. Nun taucht ein Dementi von Bayerns Sportvorstand Max Eberl auf.

Ein wild anmutendes Transfer-Gerücht um Bayern-Stürmer Harry Kane hat kurz vor dem verlorenen WM-Halbfinale Englands gegen Argentinien die Runde gemacht – und scheint auf ähnlich kuriosem Weg wieder aus der Welt zu sein.

Die Sportdatenfirma 365Scores, ein internationales Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv hat ein Statement von Bayerns Sportvorstand Max Eberl veröffentlicht. In diesem weist er einen Bericht zurück, dem zufolge der saudische Topklub Al-Hilal Kontakt zum Lager von Stürmer Harry Kane aufgenommen habe, um die Möglichkeiten einer Verpflichtung auszuloten. Der Bericht „einfach falsch“.

“Harry respektiert seinen Vertrag und bekennt sich weiterhin zu Bayern.“ Kane habe „nicht die Absicht, den Verein zu verlassen“, wird Eberl weiter zitiert.

Transfer-Insider Sacha Tavolieri, unter anderem für den Schweizer Ableger von Sky tätig, hatte berichtet, dass sich Al-Hilal intensiv mit einem Transfer beschäftige und ein attraktives Angebot abgegeben habe. Das Umfeld von Kane sei kontaktiert worden, eine Entscheidung stehe aus.

FC Bayern will mit Kane verlängern

Pikant: Im Bericht ist zudem von einer Ausstiegsklausel die Rede, laut der Kane für 65 Millionen Euro aus seinem Vertrag herausgekauft werden könnte. Diese sei für den aktuellen Sommer noch gültig. Dies steht jedoch im Widerspruch zu früheren Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der im März in einem Interview klargestellt hatte, dass die Klausel verstrichen sei.

Kane habe „seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist“, erklärte der ehemalige Bayern-Manager und -Präsident. Der Engländer hätte die Klausel bis spätestens Februar aktivieren müssen. Stimmt dies, müsste für den Fall eines Wechsels die Ablöse frei verhandelt werden.

Auch der FC Barcelona wurde zuletzt als möglicher Interessent an dem Stürmerstar gehandelt. Eine entsprechende Offerte soll Kane allerdings ausgeschlagen haben. Der FC Bayern will den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen unbedingt verlängern.