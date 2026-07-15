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Transfermarkt: Adeyemi am Flughafen gesichtet

Adeyemi am Flughafen gesichtet

Karim Adeyemi wird zum FC Barcelona wechseln. Mit dem Flieger geht es am Mittwoch zum Medizincheck nach Spanien.
Borussia Dortmund war in der Sommerpause sehr aktiv auf dem Transfermarkt, sowohl bei Verkäufen als auch Einkäufen. Für BVB-Sportchef Lars Ricken müssen aber noch entscheidende Dinge passieren.
Johannes Behm
Karim Adeyemi wird zum FC Barcelona wechseln. Mit dem Flieger geht es am Mittwoch zum Medizincheck nach Spanien.

Karim Adeyemis Transfer zum FC Barcelona rückt immer näher. Wie Aufnahmen mehrerer Medien zeigen, traf der 24-Jährige am frühen Mittwochnachmittag am Flughafen ein, um sich auf den Weg nach Spanien zu machen. Dort soll er dann seinen Medizincheck absolvieren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Adeyemi, der gemeinsam mit Ehefrau und Rapperin Loredana sowie engen Freunden und seiner Familie unterwegs war, zeigte sich in bester Laune, machte noch Selfies und schrieb Autogramme für Fans. Über seinen bevorstehenden Wechsel berichtete SPORT1 bereits in der vergangenen Woche.

So viel Ablöse kassiert Borussia Dortmund für Adeyemi

Nach SPORT1-Informationen haben sich der BVB und die Katalanen auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt – plus neun Millionen Euro Boni. Zusätzlich erhalten die Schwarz-Gelben eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.

War Barca mit einem ersten Angebot zunächst abgeblitzt, wurden die Dortmunder bei dem Bonusbetrag inklusive Weiterverkaufsbeteiligung schwach. Dies überzeugte die BVB-Bosse schließlich. Auch Barcas Präsident Joan Laporta bestätigte den Adeyemi-Transfer bereits.

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