Transfermarkt: Englische Top-Klubs wohl an Svensson interessiert

SPORT1 21.07.2026 • 14:06 Uhr Daniel Svensson zählte bei Borussia Dortmund in der vergangenen Saison zum Stammpersonal. Jetzt wird der Linksverteidiger offenbar heiß umworben.

Droht Borussia Dortmund der Abgang von Daniel Svensson? Laut einem Bericht von CaughtOffside haben sowohl der FC Liverpool als auch der FC Arsenal den 24 Jahre alten Schweden ins Auge gefasst. Bei beiden Vereinen soll er als möglicher Kandidat für die linke Defensivseite gehandelt werden.

Vor allem seine Vielseitigkeit macht Svensson offenbar interessant. Auf dem Portal heißt es: „Die Rivalen aus der Premier League interessieren sich für einen jungen Spieler, der weit mehr zu bieten hat als die Qualitäten eines klassischen Außenverteidigers. Seine Fähigkeit, ins Mittelfeld vorzustoßen, macht ihn für ballbesitzorientierte Mannschaften attraktiv.“

Svensson steht in Dortmund noch langfristig unter Vertrag

Der BVB befindet sich wiederum in einer komfortablen Verhandlungsposition. Svensson steht bei den Schwarz-Gelben noch bis 2029 unter Vertrag und soll keine Ausstiegsklausel besitzen. Entsprechend besteht für die Dortmunder kein Verkaufsdruck. Nach Informationen der Bild wäre der Bundesligist erst bei einer Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro gesprächsbereit.

Ob die Dortmunder einen Verkauf überhaupt in Erwägung ziehen würden, ist unklar. Svensson hat sich binnen kurzer Zeit zu einer festen Größe auf der linken Seite entwickelt. Zwar verfügt der Klub mit Ramy Bensebaini über eine erfahrene Alternative, doch sein potenzieller Backup Kaua Prates kämpft derzeit noch mit einer Verletzung und steht ohnehin erst am Beginn seiner Eingewöhnung in Deutschland.