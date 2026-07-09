Transfermarkt: Nächster Mega-Deal in der Premier League?

SPORT1 09.07.2026 • 15:15 Uhr Newcastle United musste im laufenden Sommer schon zwei schmerzhafte Abgänge verkraften - nun könnte ein dritter hinzukommen.

Nach Sandro Tonali (Tottenham) und Anthony Gordon (FC Barcelona) könnte mit Bruno Guimaraes ein weiterer wichtiger Spieler Newcastle United verlassen. Wie unter anderem The Athletic berichtet, hat der brasilianische Mittelfeldspieler seinen Wechselwunsch intern hinterlegt und soll einen Transfer zum FC Arsenal anstreben.

Die Magpies stemmen sich allerdings weiterhin gegen einen Verkauf ihres Kapitäns. Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano lehnte der Klub zuletzt sogar ein Angebot im Gesamtwert von mehr als 100 Millionen Euro ab. Die Verantwortlichen sollen stattdessen deutlich gemacht haben, dass Guimaraes eigentlich nicht zum Verkauf steht.

Ein Abgang des 28-Jährigen wäre für Newcastle ein herber Rückschlag.

Wechsel oder Verbleib: Wie geht es mit Guimaraes weiter?

Guimaraes kam im Winter 2022 als einer der ersten teuren Zugänge für 42,1 Millionen Euro von Olympique Lyon auf die britische Insel. Seither absolvierte er 195 Spiele, zählt zu den prägenden Figuren des Klubs und gilt als unumstrittener Führungsspieler.

Die Tatsache, dass der Premier-League-Klub das internationale Geschäft verpasst hat, könnte ihn wiederum zu einer Luftveränderung bewegen.