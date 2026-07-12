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Transfermarkt: Neue Aussagen! Asllani-Abschied rückt näher

Asllani-Abschied rückt näher

In den Transferpoker um Fisnik Asslani kommt weiter Bewegung. Hoffenheims Sport-Chef gibt ein Update.
Mit seinen Toren soll Hoffenheims Fisnik Asllani nun das Interesse der Bayern und des BVB auf sich gezogen haben. Doch könnte genau das der Grund für seine jüngste Flaute sein? Sein Trainer Christian Ilzer sieht das gelassen und kennt auch den „wirtschaftlichen“ Wert seines Schützlings.
Lars Hinzberg
In den Transferpoker um Fisnik Asslani kommt weiter Bewegung. Hoffenheims Sport-Chef gibt ein Update.

Der Abgang von Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim rückt immer näher. Das lässt sich aus den Worten von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker schließen: „Es ist so, dass es Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland gibt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Fisnik Asllani eine Klausel hat“, erklärte er beim Trainingsauftakt des Bundesligisten.

Ebenjene Ausstiegsklausel im Vertrag des 23-Jährigen soll bei knapp 30 Millionen festgeschrieben sein. Borussia Dortmund gilt schon länger als Interessent für den kosovarischen Nationalspieler. Auch dem FC Barcelona wird bereits seit Monaten Interesse am Stürmer nachgesagt.

Hoffenheim winken nächste Millionen-Einnahmen

Nach dem Rekord-Abgang von Bazoumana Touré zu Newcastle United für 50 Millionen Euro winkt Hoffenheim jetzt der nächste Geldregen. Nach seiner Leih-Rückkehr aus Elversberg erzielte Asllani in der vergangenen Saison elf Tore für die Kraichgauer und bereitete zehn weitere vor.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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