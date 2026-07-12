Transfermarkt: Neue Aussagen! Asllani-Abschied rückt näher

Lars Hinzberg 12.07.2026 • 19:31 Uhr In den Transferpoker um Fisnik Asslani kommt weiter Bewegung. Hoffenheims Sport-Chef gibt ein Update.

Der Abgang von Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim rückt immer näher. Das lässt sich aus den Worten von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker schließen: „Es ist so, dass es Gespräche mit Vereinen im In- und Ausland gibt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Fisnik Asllani eine Klausel hat“, erklärte er beim Trainingsauftakt des Bundesligisten.

Ebenjene Ausstiegsklausel im Vertrag des 23-Jährigen soll bei knapp 30 Millionen festgeschrieben sein. Borussia Dortmund gilt schon länger als Interessent für den kosovarischen Nationalspieler. Auch dem FC Barcelona wird bereits seit Monaten Interesse am Stürmer nachgesagt.

Hoffenheim winken nächste Millionen-Einnahmen