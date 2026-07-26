Barcola lehnt wohl Vertragsangebot ab - FC Bayern im Rennen?

Bradley Barcola hat einen Entschluss gefasst und wird seinen bis 2028 laufenden Vertrag bei Paris St. Germain laut übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich nicht verlängern. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
PSG-Star lehnt wohl Vertrag ab
Der 23 Jahre alte französische Nationalspieler habe zunächst die Weltmeisterschaft abwarten wollen, um danach eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Diese ist nun offenbar gegen einen langfristigen Verbleib in der französischen Hauptstadt ausgefallen.
Barcolas Entscheidung hat laut der L’Équipe vor allem sportliche Gründe, derentwegen er auch eine deutliche Gehaltserhöhung abgelehnt haben soll. Der Offensivspieler sehe sich derzeit eher als zwölfter Mann und wolle nicht in einem Konstrukt verlängern, in welchem er in beiden Champions-League-Finals nur als Joker zum Einsatz kam.
Auch der FC Bayern ist wohl im Rennen um Barcola
Ob das automatisch den Abschied in diesem Sommer zur Folge hat, ist offen. Liverpool, Arsenal, der FC Bayern und Chelsea haben sich laut der französischen Sportzeitung bereits positioniert. Die Blues sollen sich aber eine Absage eingehandelt haben. Laut Fabrizio Romano soll Liverpool in der Pole Position sein.
Nach Informationen von Le Parisien möchte Barcola keinen Streit anzetteln, um einen Wechsel zu erzwingen. Barcola wisse zudem, dass auch das europäische Rennen um andere Flügelspieler seine Optionen beeinflusst – und damit auch die PSG-Planung.
Welche Auswirkungen hat der Diomande-Poker?
Paris hatte sich mit Leipzigs Yan Diomande laut übereinstimmenden Medienberichten bereits über einen Vertrag geeinigt, allerdings forderte wohl Leipzig zu viel Geld für die Franzosen.
Mit Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia ist die Konkurrenz für Barcola in der Angriffsreihe enorm hoch. In der entscheidenden Phase der Champions-League-Saison stand er deshalb nicht in der Startelf. Insgesamt lief Barcola in der letzten Saison 49-mal für PSG auf und steuerte 20 Torbeteiligungen bei.