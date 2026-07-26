Barcola lehnt wohl Vertragsangebot ab - FC Bayern im Rennen?

Johannes Behm 26.07.2026 • 13:50 Uhr Bradley Barcola lehnt wohl ein Vertragsangebot aus Paris ab und würde den Klub gerne verlassen. Als möglicher Abnehmer wird auch der FC Bayern genannt.

Bradley Barcola hat einen Entschluss gefasst und wird seinen bis 2028 laufenden Vertrag bei Paris St. Germain laut übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich nicht verlängern. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 23 Jahre alte französische Nationalspieler habe zunächst die Weltmeisterschaft abwarten wollen, um danach eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Diese ist nun offenbar gegen einen langfristigen Verbleib in der französischen Hauptstadt ausgefallen.

Barcolas Entscheidung hat laut der L’Équipe vor allem sportliche Gründe, derentwegen er auch eine deutliche Gehaltserhöhung abgelehnt haben soll. Der Offensivspieler sehe sich derzeit eher als zwölfter Mann und wolle nicht in einem Konstrukt verlängern, in welchem er in beiden Champions-League-Finals nur als Joker zum Einsatz kam.

Auch der FC Bayern ist wohl im Rennen um Barcola

Ob das automatisch den Abschied in diesem Sommer zur Folge hat, ist offen. Liverpool, Arsenal, der FC Bayern und Chelsea haben sich laut der französischen Sportzeitung bereits positioniert. Die Blues sollen sich aber eine Absage eingehandelt haben. Laut Fabrizio Romano soll Liverpool in der Pole Position sein.

Nach Informationen von Le Parisien möchte Barcola keinen Streit anzetteln, um einen Wechsel zu erzwingen. Barcola wisse zudem, dass auch das europäische Rennen um andere Flügelspieler seine Optionen beeinflusst – und damit auch die PSG-Planung.

Welche Auswirkungen hat der Diomande-Poker?

Paris hatte sich mit Leipzigs Yan Diomande laut übereinstimmenden Medienberichten bereits über einen Vertrag geeinigt, allerdings forderte wohl Leipzig zu viel Geld für die Franzosen.