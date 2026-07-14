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Wechsel von Premier-League-Star fix: Er ließ Freiburgs Träume platzen!

Wechsel von Premier-League-Star fix

Youri Tielemans wechselt zu Manchester United. Der belgische Nationalspieler konnte bei der WM überzeugen, ehe er für das Viertelfinale kurzfristig ausfiel.
Ein paar Minuten fehlen noch zum WM-Aus, dann feiern Belgiens "alte Herren" eine wundersame Wiederauferstehung und ziehen ins Achtelfinale ein.
Julius Schamburg
Youri Tielemans wechselt zu Manchester United. Der belgische Nationalspieler konnte bei der WM überzeugen, ehe er für das Viertelfinale kurzfristig ausfiel.

Youri Tielemans verlässt Aston Villa und wechselt zu Manchester United. Das gaben beide Vereine am Dienstagabend offiziell bekannt.

Tielemans unterschreibt bei den Red Devils einen Vertrag bis 2031. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge aktiviert United eine Ausstiegsklausel in Höhe von 41 Millionen Euro.

Tielemans ließ Freiburgs Träume platzen

„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie stolz ich bin, nun bei Manchester United zu spielen. Bei einem so besonderen Verein zu unterschreiben, ist ein unglaubliches Gefühl – es ist der Höhepunkt jahrelanger Hingabe, seit ich mich zum ersten Mal in den Fußball verliebt habe“, wird Tielemans auf der vereinseigenen Website zitiert.

Mit den Villans gewann Tielemans in der vergangenen Saison die Europa League. Im Finale gegen den SC Freiburg (3:0) traf er mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 1:0.

„Als beliebtes und hochgeschätztes Mitglied der Mannschaft möchten alle bei Aston Villa Youri für seinen Einsatz für den Verein danken und ihm alles Gute für seine weitere Karriere wünschen“, wird Tielemans vom Verein verabschiedet.

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Tielemans fiel für WM-Viertelfinale aus

Bei der WM erreichte Tielemans mit der belgischen Nationalmannschaft das Viertelfinale. Dort konnte der 29-Jährige beim 1:2 gegen Spanien nicht mitwirken, weil er sich beim Aufwärmen verletzt hatte.

Beim spektakulären Comeback-Sieg gegen den Senegal (3:2 n.V.) erzielte Tielemans einen Doppelpack.

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