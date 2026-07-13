Xabi Alonso sortiert ersten Chelsea-Star aus

Philipp Heinemann 13.07.2026 • 20:44 Uhr Xabi Alonso greift beim Start mit dem FC Chelsea gleich durch. Ein teurer Spieler steht vor dem Abschied - Nicolas Jackson soll nach seinem Jahr beim FC Bayern derweil eine neue Chance bekommen.

Kaum im Amt, schon die erste klare Entscheidung: Der neue Cheftrainer des FC Chelsea, Xabi Alonso, hat Alejandro Garnacho aus seinen Planungen gestrichen.

Bei einer Pressekonferenz ließ Alonso keinen Interpretationsspielraum. „Wir haben mit den Sportdirektoren gesprochen, es gibt Interesse von anderen Klubs an ihm. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Hoffentlich endet es für alle Seiten auf die bestmögliche Art“, sagte der neue Chelsea-Coach.

Erst vor einem Jahr hatte Chelsea rund 46 Millionen Euro für Garnacho an Manchester United überwiesen, wo der Flügelspieler zuvor mit Trainer Ruben Amorim aneinandergeraten war. Die Hoffnungen in London waren groß – eingelöst wurden sie nicht. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Jackson bekommt neue Chance bei Chelsea

In seiner ersten Saison an der Stamford Bridge kam Garnacho über alle Wettbewerbe hinweg nur auf etwas mehr als 2.000 Einsatzminuten, in der Premier League stand er lediglich 14-mal in der Startelf und erzielte nur ein einziges Ligator. Für den argentinischen WM-Kader wurde er nicht nominiert.