30-Millionen-Deal: Aufsteiger wirbt offenbar Bundesliga-Star ab

SPORT1 26.08.2026 • 13:19 Uhr Exequiel Palacios steht offenbar vor dem Abschied von Bayer Leverkusen. Der Weltmeister soll sich mit einem Premier-League-Klub bereits einig sein. Es fehlen offenbar nur noch letzte Schritte.

Exequiel Palacios steht offenbar vor dem Abschied von Bayer Leverkusen. Nach Informationen von Sky haben sich die Werkself und Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town mündlich auf einen Transfer des argentinischen Nationalspielers verständigt. Demnach befinde sich der Deal auf der Zielgeraden, nachdem der Premier-League-Klub sein Angebot noch einmal nachgebessert habe.

Für den 27 Jahre alten Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis zum 30. Juni 2030 läuft, ist dem Bericht zufolge bereits eine langfristige Vereinbarung mit Ipswich erzielt worden. Zwischen den Vereinen seien nur noch letzte Details zu klären, ehe Palacios die Freigabe für den Medizincheck erhalte.

Transfer könnte bis zu 30 Millionen bringen

Sky zufolge könnte das Gesamtpaket ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro erreichen. Demnach seien 25 Millionen Euro als fixe Ablöse vorgesehen, weitere fünf Millionen Euro könnten über Bonuszahlungen hinzukommen.