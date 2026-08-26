30-Millionen-Deal: Aufsteiger wirbt offenbar Bundesliga-Star ab

Exequiel Palacios steht offenbar vor dem Abschied von Bayer Leverkusen. Nach Informationen von Sky haben sich die Werkself und Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town mündlich auf einen Transfer des argentinischen Nationalspielers verständigt. Demnach befinde sich der Deal auf der Zielgeraden, nachdem der Premier-League-Klub sein Angebot noch einmal nachgebessert habe.
Bayer vor 30-Mio.-Deal mit Aufsteiger
Für den 27 Jahre alten Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis zum 30. Juni 2030 läuft, ist dem Bericht zufolge bereits eine langfristige Vereinbarung mit Ipswich erzielt worden. Zwischen den Vereinen seien nur noch letzte Details zu klären, ehe Palacios die Freigabe für den Medizincheck erhalte.
Transfer könnte bis zu 30 Millionen bringen
Sky zufolge könnte das Gesamtpaket ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro erreichen. Demnach seien 25 Millionen Euro als fixe Ablöse vorgesehen, weitere fünf Millionen Euro könnten über Bonuszahlungen hinzukommen.
Der Weltmeister von 2022 wechselte Anfang 2020 von River Plate nach Leverkusen und gehörte in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern im zentralen Mittelfeld der Rheinländer. Mit der Werkself gewann der Argentinier 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.
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