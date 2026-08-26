Fußballtransfers: Gerüchte und News im Transferticker - Neue Wende bei Noah Atubolu

SPORT1 26.08.2026 • 16:45 Uhr Wer kommt? Wer geht? SPORT1 hält Sie mit dem Transferticker zu den neuesten Fußballtransfers und Gerüchten in Deutschland und international auf dem Laufenden!

+++ Top-Thema: Atubolu verlängert – und geht? +++

Im Poker um Noah Atubolu bahnt sich eine überraschende Entwicklung an. Wie der kicker und die Bild berichten, hat der langjährige deutsche U21-Nationaltorhüter seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag beim SC Freiburg um ein Jahr verlängert. Der Schritt soll einen Abschied des 24-Jährigen allerdings nicht verhindern, sondern vielmehr ermöglichen.

Den Berichten zufolge ist damit der Weg für ein Leihmodell mit Eintracht Frankfurt frei geworden. Die Hessen beschäftigen sich inzwischen mit einer Verpflichtung des Freiburger Torhüters, nachdem sich andere Optionen zerschlagen hatten. Da Frankfurt derzeit wohl die Ablöse für einen Kauf nicht stemmen kann, könnte es nun zu einem Szenario mit Leihe und Kaufpflicht oder -option für nächstes Jahr kommen.

„Was ich bestätigen kann, ist, dass das ein Modell sein kann für eine zukünftige Lösung“, sagte Trainer Julian Schuster vor dem Playoff-Rückspiel in der Conference League. Je näher die Transfer-Deadline am Montag rücke, „umso mehr Zug ist dahinter“, führte der 41-Jährige aus: „Es wird die nächsten Tage dementsprechend auch was anderes zu bestätigen geben. Was genau das ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

Nach kicker-Informationen läuft der Austausch zwischen der Eintracht und dem Sport-Club bereits seit dem Wochenende. Da Spieler mit lediglich einem Jahr Restvertragslaufzeit nicht ohne Weiteres per Leihe transferiert werden können, sei zunächst die Verlängerung in Freiburg notwendig gewesen. Nun verhandeln die Klubs offenbar über die genauen Modalitäten eines möglichen Deals.

Für Freiburg hätte die Vertragsverlängerung zudem den Vorteil, einen ablösefreien Abgang des bis zuletzt nur noch bis Sommer 2027 gebundenen Schlussmanns zu verhindern. Die Breisgauer sollen für einen festen Transfer eine Ablöse im Bereich von 15 Millionen Euro anstreben.

+++ Palacios wohl vor Ipswich-Wechsel +++

Exequiel Palacios steht offenbar vor dem Abschied von Bayer Leverkusen. Nach Informationen von Sky haben sich die Werkself und Premier-League-Klub Ipswich Town mündlich auf einen Transfer des argentinischen Nationalspielers verständigt. Demnach befinde sich der Deal auf der Zielgeraden, nachdem der Premier-League-Klub sein Angebot noch einmal nachgebessert habe.

Für den 27 Jahre alten Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis zum 30. Juni 2030 läuft, ist dem Bericht zufolge bereits eine langfristige Vereinbarung mit Ipswich erzielt worden. Zwischen den Vereinen seien nur noch letzte Details zu klären, ehe Palacios die Freigabe für den Medizincheck erhalte.

Sky zufolge könnte das Gesamtpaket ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro erreichen. Demnach seien 25 Millionen Euro als fixe Ablöse vorgesehen, weitere fünf Millionen Euro könnten über Bonuszahlungen hinzukommen.

Der Weltmeister von 2022 wechselte Anfang 2020 von River Plate nach Leverkusen und gehörte in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern im zentralen Mittelfeld der Rheinländer. Mit der Werkself gewann der Argentinier 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

+++ Wird Jackson zum Rekordtransfer? +++

Nach seiner durchwachsenen Leihe zum FC Bayern hat Nicolas Jackson beim FC Chelsea keine Zukunft mehr. Nun zeichnet sich aber ein Ausweg für den Angreifer ab.

Wie der Telegraph berichtet, habe Aston Villa Gespräche über eine Verpflichtung des Senegalesen aufgenommen. Die Villans sollen sogar bereit sein, für Jackson die klubinterne Rekordsumme von 65 Millionen Pfund (rund 76 Millionen Euro) zu zahlen.

Der Klub aus Birmingham hatte erst in diesem Sommer mit der Verpflichtung von Johan Manzambi für bis zu 70 Millionen Euro vom SC Freiburg einen Klubrekord aufgestellt.

Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano soll Jackson offen für einen Wechsel nach Birmingham sein. Bei Villa könnte es für Jackson auch ein Wiedersehen mit seinem letztjährigen Teamkollegen Leon Goretzka geben, der ebenfalls vor einer Unterschrift beim Team von Trainer Unai Emery stehen soll.

Jacksons Vertrag bei Chelsea läuft eigentlich noch bis 2033, doch zuletzt trainierte der 25-Jährige laut Daily Mail in einer separaten Trainingsgruppe ohne das Stammpersonal. Beim Premier-League-Auftakt fehlte Jackson ebenfalls im Kader der Blues.

+++ Wende bei Demirovic +++

Ermedin Demirovic bleibt dem VfB Stuttgart nun offenbar doch über den Sommer hinaus treu. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 28 Jahre alte Stürmer trotz des zuletzt kolportierten Interesses von Galatasaray Istanbul für einen Verbleib bei den Schwaben entschieden.

Laut Sky hatte Gala bis zu 20 Millionen Euro Ablöse für den Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina geboten, doch in den Verhandlungen konnte keine Einigung erzielt werden. Da Demirovic dem Bericht zufolge Klarheit über seine Zukunft haben wollte, habe er sich nun gegen einen Abgang entschieden und die Verantwortlichen informiert. Auch die Bild und die Stuttgarter Zeitung berichteten entsprechend.

Demirovic spielt seit zwei Jahren für den VfB und besitzt noch einen Vertrag bis 2028. In Neuzugang Dzenan Pejcinovic, der beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Hansa Rostock dreimal getroffen hatte, hat der Angreifer in diesem Sommer neue Konkurrenz bekommen. Dennoch will Demirovic nun offenbar bei den Schwaben weiter um seinen Platz kämpfen.

Trainer Sebastian Hoeneß hob kürzlich auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel die Bedeutung des Mittelstürmers hervor: „Medo ist in den letzten beiden Jahren einer unserer wichtigsten Spieler gewesen. Als Trainer will man so einen Spieler im eigenen Kader sehen.“

+++ City vor Mega-Deal +++

Manchester City steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Ayyoub Bouaddi. Wie The Athletic, der Sportableger der renommierten New York Times, berichtet, haben sich die Skyblues mit dem OSC Lille auf einen Transfer des marokkanischen Nationalspielers geeinigt.

Demnach beträgt die fixe Ablöse für den 18 Jahre alten Mittelfeldspieler 95 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen könnte das Gesamtpaket sogar auf stolze 100 Millionen Euro anwachsen.

Bouaddi, der im zentralen Mittelfeld auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann, steht beim französischen Erstligisten noch bis 2029 unter Vertrag.

Der gebürtige Franzose gilt als eines der weltweit größten Talente und machte zuletzt auch bei der WM 2026 mit starken Leistungen für Marokkos Nationalmannschaft auf sich aufmerksam.

Bouaddi stand beim Ligaspiel gegen Angers (2:0) bereits nicht mehr im Kader von Lille. Er würde zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte avancieren. Für ManCity wäre der Transfer ein weiterer Baustein des Umbaus im zentralen Mittelfeld.

+++ Nkunku kehrt offenbar zurück +++

RB Leipzig steht offenbar vor der Rückholaktion eines alten Bekannten. Nach Informationen von Sky haben sich die Sachsen mit der AC Milan grundsätzlich auf die Rückkehr von Christopher Nkunku verständigt.

Demnach ist ein Leihgeschäft mit Kaufoption vereinbart, letzte Details seien noch zu klären. Die endgültige Abwicklung des Transfers werde in den kommenden Tagen erwartet.

Für den französischen Nationalspieler wäre es die Rückkehr an die Stätte seiner größten Erfolge. Zwischen 2019 und 2023 lief der 28 Jahre alte Offensivspieler für Leipzig auf, ehe er zu Chelsea wechselte. Über den englischen Klub führte sein Weg im Sommer 2025 zu Milan.

Nkunku steht bei den Rossoneri noch bis zum 30. Juni 2030 unter Vertrag. Der flexibel einsetzbare Angreifer kann sowohl als Mittelstürmer als auch hinter den Spitzen oder auf den Flügeln spielen.

+++ Einigung bei Goretzka wohl erzielt +++

Leon Goretzka wird offenbar zum englischen Topverein Aston Villa wechseln. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind sich der deutsche Nationalspieler und der Tabellenvierten der vergangenen Premier-League-Saison einig.

Medizinische Untersuchung und Unterschrift sind für die nächste Woche geplant, schreibt der Transferjournalist Fabrizio Romano. Entscheidend soll ein Anruf von Villa-Trainer Unai Emery bei der Spielerseite gewesen sein.

Interessant: Beim aktuellen Gewinner der Europa League soll der 31-jährige Goretzka ins Visier gerückt sein, nachdem sich die erhoffte Verpflichtung von Joao Palhinha zerschlagen hat.

Dieser steht bei Goretzkas Ex-Klub FC Bayern unter Vertrag und wird voraussichtlich zu Benfica wechseln.

Goretzka ist seit seinem Abgang bei den Münchnern Ende Juni ohne Verein. Am Anfang des Transfersommers war er mit der AC Milan und Atlético Madrid in Verbindung gebracht worden.

+++ Neuer Klub für Coutinho? +++

Philippe Coutinho könnte schon bald nach Europa zurückkehren. Wie das griechische Portal Sportdog berichtet, beschäftigt sich PAOK Saloniki intensiv mit einer Verpflichtung des Brasilianers.

Der 34 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler stand zuletzt bei Vasco da Gama in seiner Heimat unter Vertrag. Sein bis Juni 2026 datierter Vertrag wurde allerdings bereits im Februar einvernehmlich aufgelöst, seitdem ist der frühere Profi des FC Barcelona, FC Liverpool, FC Bayern und von Aston Villa vereinslos.

In Thessaloniki könnte Coutinho die Lücke schließen, die durch den Abgang von Giannis Konstantelias entstanden ist. Der griechische Nationalspieler wechselte erst kürzlich zu Borussia Dortmund, weshalb PAOK auf der Suche nach kreativer Verstärkung für die Offensive sei.

Für den Klub spricht vor allem ein alter Bekannter: Léo Matos, früher Technischer Direktor bei Vasco da Gama und inzwischen in verantwortlicher Position bei PAOK tätig, soll weiterhin ein gutes Verhältnis zu Coutinho pflegen.

+++ Spurs vor 88-Mio.-Deal +++

Tottenham Hotspur steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Savinho von Manchester City. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich die beiden Premier-League-Klubs mündlich auf einen Transfer des brasilianischen Nationalspielers verständigt. Der 22 Jahre alte Flügelstürmer soll zeitnah zum Medizincheck nach London reisen.

Romano zufolge liegt die Ablöse bei mehr als 75 Millionen Pfund (knapp 88 Mio. Euro), weitere Details zum Deal stünden noch aus. Parallel laufen demnach die Gespräche der Spurs über eine mögliche Verpflichtung von Omar Marmoush weiter.

Savinho, der bevorzugt auf dem rechten und linken Flügel eingesetzt wird, steht seit Sommer 2024 bei Manchester City unter Vertrag. Der Brasilianer band sich erst im Oktober 2025 langfristig an die Skyblues, sein Arbeitspapier läuft noch bis zum 30. Juni 2031.

Mit seinem Tempo und seinen Dribblings gehörte der Offensivspieler in den vergangenen Jahren zu den spannendsten jungen Angreifern Europas. Nach seiner starken Leihsaison beim FC Girona schaffte er in Manchester den Sprung in den Kader von Pep Guardiola und könnte nun den nächsten Karriereschritt innerhalb der Premier League machen.

+++ Neuer Klub für Jackson? +++

Die SSC Napoli und der Chelsea stehen offenbar im konkretem Austausch über einen möglichen Transfer von Stürmer Nicolas Jackson.

Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio laufen die Verhandlungen, nachdem Napoli-Trainer Max Allegri die Verpflichtung eines neuen Stürmers zur obersten Priorität für die letzten Wochen des Transferfensters erklärt hat.

Nach dem endgültigen Wechsel von Romelu Lukaku zu Fenerbahce will Napoli seinen Kader um Tiefe und Konkurrenz für Rasmus Hojlund erweitern. Neben Jackson prüfen die Süditalienern laut Berichten auch mögliche Vorstöße für Arsenals Gabriel Jesus und Manchester Uniteds Joshua Zirkzee.

Ein Angebot soll es für den 25-Jährigen, der zuletzt an den FC Bayern ausgeliehen war, noch nicht geben. Jackson ist noch bis 2033 an die Blues gebunden – zuletzt geriet er unter Trainer Xabi Alonso aber ins Hintertreffen. Napoli könnte ihm nun einen Ausweg bieten.

Knackpunkt könnte die Ablöse werden, Chelsea fordert angeblich immer noch bis 70 Millionen Euro für den senegalesischen Nationalspieler. Laut Sky Italia sind auch Aston Villa und Atlético an Jackson interessiert.

+++ Ex-Gladbacher bei City im Visier +++

Manchester City hat offenbar Manu Koné von der AS Roma als neuen Mittelfeldkandidaten ins Visier genommen. Wie unter anderem The Guardian berichtet, will der Serie-A-Klub für den früheren Gladbacher einen Preis von rund 50 Millionen Pfund (gut 58 Mio. Euro) aufgerufen.

Der Bedarf bei City ist groß: Nach den Abgängen von Rodri, Bernardo Silva und Tijjani Reijnders sucht der Klub im zentralen Mittelfeld nach Verstärkung und hat neben Koné auch Lille-Talent Ayyoub Bouaddi sowie Chelseas Enzo Fernández als Top-Ziele auf dem Zettel.

Der 25-jährige Koné steht in Italien noch bis 2029 unter Vertrag.

Parallel dazu treibt City auch auf der Verkaufsseite Gespräche voran: Mit Tottenham laufen Verhandlungen über einen Doppeldeal für Savinho und Omar Marmoush im Gesamtwert von rund 150 Millionen Pfund, wobei die Gespräche für den brasilianischen Flügelspieler und den ägyptischen Stürmer als fortgeschritten gelten, ohne dass bislang eine Einigung erzielt wurde.

+++ BVB-Neuzugang vor Absprung? +++

Justin Lerma steht bei Borussia Dortmund früh vor einer ungewissen Perspektive. Nach seinem Sommerwechsel kämpft das Talent um Einsatzzeit, während die Konkurrenz im Mittelfeld weiter wächst. Borussia Dortmund könnte Neuzugang Justin Lerma schneller wieder abgeben als gedacht. Nach Informationen der WAZ wird intern über eine Leihe des 18 Jahre alten Mittelfeldspielers nachgedacht.

Lerma war im Sommer für rund vier Millionen Euro vom ecuadorianischen Klub Independiente nach Dortmund gewechselt. Im ersten Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) hinterließ er noch einen positiven Eindruck. In den vergangenen beiden Partien kam der U20-Nationalspieler Ecuadors jedoch nicht zum Einsatz.

BVB-Trainer Niko Kovac verwies zuletzt auf den Entwicklungsbedarf des Youngsters. „Wir können nicht alle bringen. Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten. Der Junge gehört zum Team wie alle anderen auch“, sagte Kovac.

Die Situation hat sich durch die Verpflichtung von Joey Veerman zusätzlich verschärft. Im zentralen Mittelfeld ist die Konkurrenz beim BVB groß, weshalb eine Leihe als möglicher nächster Entwicklungsschritt diskutiert wird.

Alternativ könnte Lerma zunächst über die Dortmunder U23 an den Profikader herangeführt werden. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Talents steht nach den Informationen bislang noch aus.

+++ Rodri erfüllt sich einen Traum +++

Rodri ist in Barcelona gelandet! Der Mittelfeld-Star von Manchester City, der unmittelbar vor einem Wechsel zu den Katalanen steht, wurde am Montagabend am Flughafen von Barcelona empfangen.

Der Medizincheck soll am Dienstag absolviert werden. Rodri nahm sich kurz Zeit und sprach zu den anwesenden Reportern: „Natürlich erfülle ich mir damit einen Traum – lasst uns die Champions League und alles andere gewinnen.“

Laut Marca sollen sich der Deal insgesamt auf bis zu 76,5 Millionen Euro belaufen. Wie The Athletic berichtet, erhalte ManCity zunächst eine feste Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro. Anhand von Bonuszahlungen kann der Betrag weiter wachsen.

Rodri war 2019 von Atlético Madrid zu Manchester City gewechselt und feierte unter Teammanager Pep Guardiola vier englische Meisterschaften sowie den Triumph in der Champions League 2023. Der Weltfußballer des Jahres 2024 führte die spanische Nationalmannschaft im Sommer als Kapitän zum WM-Titel.

+++ City intensiviert Bemühungen um Rodri-Ersatz +++

Manchester City treibt die Suche nach einem Nachfolger für Rodri offenbar mit Hochdruck voran. Wie die BBC berichtet, befinden sich die Skyblues nun in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit dem OSC Lille über einen Transfer von Ayyoub Bouaddi.

Der 18 Jahre alte marokkanische Nationalspieler, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, steht bei den Nordfranzosen noch bis 2029 unter Vertrag. Lille soll für sein Eigengewächs eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro fordern.

City drängt dem Bericht zufolge auf einen schnellen Abschluss noch in dieser Woche. Hintergrund ist der bevorstehende Abschied von Rodri, der wohl unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona steht.

Bouaddi gilt als einer der begehrtesten Mittelfeldspieler seines Jahrgangs und spielte sich spätestens bei der WM 2026 mit starken Leistungen für Marokko ins Rampenlicht.

Für Lille absolvierte der Mittelfeldstratege seit seinem Profidebüt im Oktober 2023 bereits 96 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison führte er den Ligue-1-Klub auf Platz drei und sammelte zudem weitere Erfahrungen auf der europäischen Bühne. Sollte der Deal zustande kommen, würde Bouaddi zu den teuersten Verkäufen der Vereinsgeschichte aufsteigen.

+++ Durchbruch bei Rodri? +++

Das Tauziehen um Weltmeister Rodri ist offenbar entschieden. Spanische Medien berichten von einer Einigung zwischen dem FC Barcelona und Manchester City.

Laut Marca sollen sich der Deal insgesamt auf bis zu 76,5 Millionen Euro belaufen. Wie The Athletic berichtet, erhalte ManCity zunächst eine feste Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro. Anhand von Bonuszahlungen kann der Betrag weiter wachsen. Zuletzt war Barca mit seinen Angeboten bei City abgeblitzt, doch nun kam es angeblich zu einem Durchbruch.

Bei der 0:3-Niederlage von ManCity gegen den FC Arsenal im Community Shield am Sonntag fehlte Rodri angeschlagen.

Rodri war 2019 von Atlético Madrid zu Manchester City gewechselt und feierte unter Teammanager Pep Guardiola vier englische Meisterschaften sowie den Triumph in der Champions League 2023. Der Weltfußballer des Jahres 2024 führte die spanische Nationalmannschaft im Sommer als Kapitän zum WM-Titel.