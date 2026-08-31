60 Millionen! Woltemade-Klub holt offenbar teuren Stürmer

SPORT1 31.08.2026 • 18:26 Uhr Newcastle United schlägt offenbar auf dem Transfermarkt zu - der Klub des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade bessert im Angriff nach.

Newcastle United steht kurz vor der Verpflichtung von Matias Fernandez-Pardo. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben sich die Magpies mit LOSC Lille auf einen Transfer des belgischen Nationalspielers geeinigt.

Der Verein des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade zahlt für den Mittelstürmer demnach eine garantierte Ablösesumme von 60 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen an den Ligue-1-Klub (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Auch Bundesliga-Klub wohl an Fernandez-Pardo dran

Newcastle hatte bereits im Frühjahr großes Interesse an dem Flügelspieler gezeigt, wobei sich die Magpies zunächst mit einem Angebot in Höhe von rund 40 Millionen Euro eine Abfuhr von Lille eingehandelt hatten.

Im Laufe des Sommers hatten sich weitere prominente Interessenten in Stellung gebracht: Neben Newcastle sollen auch der FC Liverpool sowie RB Leipzig ernsthaftes Interesse am Belgier bekundet haben. Newcastle setzte sich am Ende offenbar durch.