Transfermarkt-Gerüchte um Nick Woltemade: Das plant der Nationalspieler

Manfred Sedlbauer , Christopher Mallmann 31.08.2026 • 12:47 Uhr Wie sieht die Zukunft von Nick Woltemade aus? Es gibt Gerüchte über einen Absprung des 24-Jährigen. SPORT1 ordnet ein.

Wie geht es bei DFB-Stürmer Nick Woltemade weiter? Englische Medien berichteten jüngst, der 24-Jährige stehe bei Newcastle United vor dem Absprung. Grund: Der frühere VfB-Angreifer passe nicht in das Spielsystem des deutschen Trainers Matthias Jaissle und werde nun offensiv anderen Klubs angeboten.

Hinzu kamen Meldungen aus Italien, wonach sich Juventus Turin und die SSC Neapel intensiv um den deutschen WM-Fahrer bemühen würden.

Nach SPORT1-Informationen liegt hingegen noch kein Angebot oder keine Anfrage für Woltemade vor. Der Angreifer denkt nicht an einen Abschied und will sich unter Jaissle bei Newcastle durchsetzen.

Nick Woltemade soll bleiben

Der Poker um Woltemade würde lediglich dann Fahrt aufnehmen, wenn die Magpies ihn unbedingt loswerden wollten. Dies ist bislang aber nicht kommuniziert worden. Stand jetzt wird Woltemade also auch in der laufenden Saison bei Newcastle spielen. Er will es wieder in die erste Elf schaffen.

Der ehemalige Werder-Profi war im Sommer 2025 vom VfB Stuttgart in die Premier League gewechselt. Nach einem guten Start verlor er jedoch seinen Stammplatz und kam nur noch auf Kurzeinsätze.