Barcola-Transfer nimmt wichtige Hürde

SPORT1 27.08.2026 • 10:48 Uhr Seit Tagen halten sich Gerüchte um den FC Liverpool und ein Interesse an Bradley Barcola. Jetzt scheint der Deal kurz vor dem Abschluss zu stehen.

Der FC Liverpool soll bei Bradley Barcola einen entscheidenden Schritt gemacht haben. Wie The Athletic meldet, haben sich die Reds mit Paris Saint-Germain grundsätzlich über einen Transfer des französischen Nationalspielers geeinigt.

Dem Bericht zufolge wurde die Einigung in der Nacht erzielt. Offizielle Bestätigungen der beiden Klubs zu einer vollständigen Einigung oder einem unterschriebenen Vertrag liegen jedoch noch nicht vor.

Liverpool würde für Barcola wohl tief in die Tasche greifen

Finanziell bewegt sich der Deal demnach in einer Größenordnung von rund 140 Millionen Euro. Rund 117 Millionen Euro davon sollen als garantierte Summe vereinbart sein, der Rest würde über weitere Bestandteile zustande kommen.

Barcola steht bei PSG bis 2028 unter Vertrag. Ob und wann der Wechsel finalisiert wird, bleibt zunächst offen – in der Berichterstattung ist bislang ausdrücklich von einer Grundsatzeinigung die Rede.