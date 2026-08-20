Bericht: Galatasaray Istanbul kurz vor Einigung mit Demirovic

Ermedin Demirovic könnte den VfB Stuttgart noch in diesem Sommer in Richtung Türkei verlassen. Wie der türkische Transferjournalist Yagız Sabuncuoglu berichtet, steht Galatasaray Istanbul kurz vor einer Einigung mit Demirovic. Zwischen den Vereinen gäbe es zwar noch keine Einigung, man sei jedoch in fortgeschrittenen Gesprächen.
Demirovic vor Galatasaray-Wechsel?
Laut Sky habe der VfB ein erstes Angebot der „Löwen“ vom Bosporus in Höhe von 15 Millionen Euro noch abgelehnt. Am Neckar erhofft man sich, zumindest annähernd die 23 Millionen, die man vor zwei Jahren an den FC Augsburg bezahlte, auch wieder einzunehmen. Der türkische Meister scheint seine Bemühungen nun allerdings zu intensivieren. Geben die Stuttgarter grünes Licht, könnte der Transfer zügig über die Bühne gehen. Dem Spieler winken in der Türkei ein langfristiger Vertrag sowie ein aufpolierter Gehaltsscheck, berichtet Sabuncuoglu.
Ermedin Demirovic vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul?
In der vergangenen Saison verhalf der Bosnier dem VfB mit 15 Toren und fünf Vorlagen zur Champions-League-Qualifikation und zum Einzug ins DFB-Pokalfinale. Unverkäuflich sei er für die Verantwortlichen dennoch nicht, sein Vertrag läuft noch bis 2028.
Die Konkurrenz ist für den Fanliebling, der die Stuttgarter Anhänger im Sommer erst mit dem Einlösen seiner Bier-Wette überrascht hatte, nicht kleiner geworden. Neben dem gesetzten Deniz Undav sorgt die 25-Millionen-Verpflichtung von Dzenan Pejcinovic für zusätzlichen Druck im Zentrum. Bei Gala müsste er sich in der Spitze unter anderem gegen Victor Osimhen behaupten. Dazu würde er auf die Deutschen Leroy Sané und Ilkay Gündogan treffen.
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