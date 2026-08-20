Bericht: Galatasaray Istanbul kurz vor Einigung mit Demirovic

SPORT1 20.08.2026 • 17:59 Uhr Der VfB Stuttgart könnte kurz vor dem Saisonstart einen seiner Fanlieblinge verlieren. Ermedin Demirovic steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel in die Türkei.

Ermedin Demirovic könnte den VfB Stuttgart noch in diesem Sommer in Richtung Türkei verlassen. Wie der türkische Transferjournalist Yagız Sabuncuoglu berichtet, steht Galatasaray Istanbul kurz vor einer Einigung mit Demirovic. Zwischen den Vereinen gäbe es zwar noch keine Einigung, man sei jedoch in fortgeschrittenen Gesprächen.

Laut Sky habe der VfB ein erstes Angebot der „Löwen“ vom Bosporus in Höhe von 15 Millionen Euro noch abgelehnt. Am Neckar erhofft man sich, zumindest annähernd die 23 Millionen, die man vor zwei Jahren an den FC Augsburg bezahlte, auch wieder einzunehmen. Der türkische Meister scheint seine Bemühungen nun allerdings zu intensivieren. Geben die Stuttgarter grünes Licht, könnte der Transfer zügig über die Bühne gehen. Dem Spieler winken in der Türkei ein langfristiger Vertrag sowie ein aufpolierter Gehaltsscheck, berichtet Sabuncuoglu.

Ermedin Demirovic vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul?

In der vergangenen Saison verhalf der Bosnier dem VfB mit 15 Toren und fünf Vorlagen zur Champions-League-Qualifikation und zum Einzug ins DFB-Pokalfinale. Unverkäuflich sei er für die Verantwortlichen dennoch nicht, sein Vertrag läuft noch bis 2028.