BVB: El-Mala-Alternative bereits in Dortmund

Felix Kunkel 16.08.2026 • 13:26 Uhr Nach dem geplatzten Transfer von Said El Mala hat der BVB mit Giannis Konstantelias offenbar eine Alternative parat. Der Grieche befindet sich bereits in Dortmund.

Ein Wechsel von Giannis Konstantelias zu Borussia Dortmund rückt offenbar schnell näher. Übereinstimmenden Berichten zufolge ist der griechische Flügelspieler von PAOK Saloniki am Sonntag bereits in Dortmund angekommen. Das zeigen auch entsprechende Bilder der Ruhr Nachrichten.

Demnach landete der Flieger mit dem 23-Jährigen um 11.09 Uhr deutscher Zeit in der Ruhrmetropole. Im Anschluss stieg Konstantelias in ein vor dem Terminal wartendes Fahrzeug des BVB.

Dem Offensivspieler winkt bei den Schwarz-Gelben offenbar ein langfristiger Vertrag. Laut Sky und Ruhr Nachrichten liegt allerdings noch keine finale Einigung zwischen dem BVB und PAOK vor.

BVB: 30 Millionen für El-Mala-Alternative?

Als Ablöse für Konstantelias steht ein Gesamtpaket von rund 30 Millionen Euro im Raum. Der Grieche gilt als die alternative Wunschlösung der Borussia, nachdem der angepeilte Transfer von Said El Mala zuletzt geplatzt war.

Konstantelias spielte bis auf eine halbjährige Leihe zum belgischen Verein KAS Eupen seine gesamte Karriere für seinen Heimatverein. In 190 Pflichtspielen für PAOK bringt er es auf 44 Tore und 26 Vorlagen.

Erst im vergangenen Sommer hatte der Nationalspieler in Thessaloniki bis 2029 verlängert. Ein Wechsel zum VfB Stuttgart war zuvor nach Protesten der PAOK-Ultras nicht zustande gekommen.