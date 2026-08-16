Ultras wollen BVB-Transfer verhindern

Moritz Thienen 16.08.2026 • 12:01 Uhr Borussia Dortmund soll als Alternative zu Said El Mala den Griechen Giannis Konstantelias auf dem Zettel haben. Doch auch dieser Wechsel könnte zur Hängepartie werden - aus einem ganz speziellen Grund.

Nach dem geplatzten Wechsel von Said El Mala könnte Borussia Dortmund womöglich auch bei einem weiteren Wunschspieler leer ausgehen – und das aus einem äußerst skurrilen Grund.

Als Alternative zu El Mala soll der BVB Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki auf dem Zettel haben. Doch auch dieser Transfer könnte äußerst kompliziert werden, weil die Ultras des griechischen Vereins einen Abgang des Fanlieblings verhindern wollen.

„Die Fahne von PAOK wird für immer am Mast wehen. Trotz aller Besserwisser und Pessimisten hat das PAOK-Volk nur eine Forderung: Giannis Konstantelias, der größte Fußballer, der nach Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat, soll weiterhin das Trikot mit dem Doppelkopf auf der Brust tragen“, forderte die einflussreiche Ultragruppe „Gate 4“ in den sozialen Medien.

Ultras verhinderten Konstantelias-Wechsel zum VfB Stuttgart

Was auf den ersten Blick wie ein verzweifelter Versuch der Fans und auch ein bisschen absurd wirkt, könnte für die Dortmunder aber zu einem echten Problem werden.

Denn die PAOK-Ultras hatten mit diesem Vorgehen schon im vergangenen Sommer Erfolg. Damals stand Konstantelias kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. Beide Vereine und auch die Schwaben sowie der griechische Nationalspieler waren sich über den Transfer einig.

Doch dann schalteten sich auch die Fans ein und der Transfer wurde tatsächlich kurzfristig abgeblasen. Stattdessen verlängerte das Eigengewächs sogar vorzeitig seinen Vertrag.

Konstantelias gilt als El-Mala-Alternative

Konstantelias spielte bis auf eine halbjährige Leihe zum belgischen Verein KAS Eupen seine gesamte Karriere für seinen Heimatverein. In 190 Pflichtspielen bringt er es auf 44 Tore und 26 Vorlagen.

Der 23-Jährige ist zwar kein Flügelflitzer wie El Mala, doch das soll für den BVB kein Ausschlusskriterium sein.