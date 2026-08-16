BVB-Kandidat reagiert auf Gerüchte: "Müssen sich beeilen"

Felix Kunkel 16.08.2026 • 10:10 Uhr Borussia Dortmund soll ein Auge auf Joey Veerman von der PSV Eindhoven geworfen haben. Der Mittelfeldspieler bezieht nun Stellung zu den Gerüchten und betont, dass ein Transfer in seinem Interesse sei.

Joey Veerman würde gerne zu Borussia Dortmund wechseln. Der Mittelfeldspieler von der PSV Eindhoven wurde am Samstag auf die Gerüchte über ein angebliches BVB-Interesse angesprochen und machte keinen Hehl daraus, dass er sich einen Transfer vorstellen kann.

„Wenn es so weit kommt, wäre das eine großartige Option für mich. Darauf habe ich jahrelang gewartet“, erklärte Veerman bei ESPN. Mit Blick auf das näherrückende Ende der Transferphase schob er hinterher: „Wenn sie mich wirklich so unbedingt wollen, müssen sie sich beeilen.“

Veermans Vertrag in Eindhoven ist noch bis 2028 gültig. Dank einer Ausstiegsklausel soll der zentrale Mittelfeldmann für 20 Millionen Euro wechseln können.

BVB-Wechsel? „Wäre eine fantastische Gelegenheit“

„Ich warte erst einmal ab. Man hört zwar Gerüchte, aber ich spiele ja noch nicht dort“, unterstrich der Niederländer mit Blick auf einen möglichen Wechsel nach Dortmund. „Sollte es dazu kommen, wäre das eine fantastische Gelegenheit für mich. Darauf warte ich schon seit Jahren.“

Veermans Worte am Samstagabend klangen allgemein nach Abschied. „Ich hatte hier fünf großartige Jahre. Ich habe acht Titel gewonnen“, meinte der 27-Jährige, der seit Januar 2022 für Eindhoven aufläuft. „Ich hoffe, sie gewähren mir das.“