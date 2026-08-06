FC Bayern: Entscheidet sich der Palhinha-Poker in Hongkong?

Maximilian Huber 06.08.2026 • 10:33 Uhr Der FC Bayern möchte Joao Palhinha abgeben. In Hongkong kommt es zu einem Testspiel mit Europa-League-Sieger Aston Villa, der am Portugiesen interessiert sein soll. Wird der Poker um Palhinha jetzt richtig heiß?

Hinter dem FC Bayern München liegt ein erfolgreicher Besuch in Südkorea. Auf der Vulkaninsel Jeju tankte der deutsche Rekordmeister durch den 2:1-Sieg gegen Jeju SK Selbstvertrauen und kurbelte sein internationales Marketing kräftig an.

Seit Mittwochnachmittag befindet sich der FC Bayern München in Hongkong, wo der Klub seinen zweiten Teil der Asien-Tour absolviert. Höhepunkt der Reise wird das Testspiel am Freitag im Kai-Tak-Stadion gegen Europa-League-Sieger Aston Villa sein. Ein erster Härtetest für die Münchner in der Saisonvorbereitung, der für die Bayern-Bosse auch außerhalb des Platzes spannend werden dürfte.

Aston Villa zeigt Interesse an einer Palhinha-Verpflichtung

Im Fokus: Joao Palhinha. Der Portugiese soll den FC Bayern verlassen und sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Testspiel-Gegner Aston Villa zeigt übereinstimmenden Medienberichten zufolge seit Wochen Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. In Hongkong bietet sich nun die perfekte Gelegenheit, einen möglichen Transfer von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren.

Bislang konnten sich die Verantwortlichen beider Klubs nicht auf die Bedingungen eines Wechsels einigen. Der FC Bayern soll für die Dienste des Portugiesen eine Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro aufgerufen haben, die Aston Villa nicht zahlen möchte.

Hinzu kommt: Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt kommuniziert, gerne bei Bayern bleiben zu wollen. „Der Plan ist, meine Position hier zu behalten“, wurde er von der Abendzeitung zitiert. Palhinha müsste somit erst einmal von einer erneuten Rückkehr nach England überzeugt werden. Gut möglich, dass durch das Aufeinandertreffen in Hongkong Bewegung in den Transferpoker kommt.

Palhinha hat keine Zukunft in München

Der deutsche Rekordmeister hat für Palhinha, der in München noch einen Vertrag bis 2028 hat und einst für knapp 50 Millionen Euro verpflichtet wurde, keine Verwendung mehr. Neben Aston Villa gilt auch Benfica Lissabon als potenzieller Interessent, der sich derzeit nach Informationen der portugiesischen Tageszeitung A Bola eine Palhinha-Verpflichtung nicht leisten kann.