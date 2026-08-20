FC Bayern: Palhinha-Wechsel steht offenbar kurz bevor

Maximilian Huber 20.08.2026 • 17:06 Uhr Der FC Bayern München findet offenbar einen Abnehmer für Joao Palhinha. Den Portugiesen wird es wohl in die Heimat ziehen.

Die Transfer-Saga um Joao Palhinha steht offenbar kurz vor dem Ende. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und die portugiesische Tageszeitung Record übereinstimmend berichten, haben Benfica Lissabon und der FC Bayern München in den Verhandlungen um den Mittelfeldspieler einen Durchbruch erzielt.

Beide Klubs haben sich demnach auf eine fixe Ablöse in Höhe von 14 Millionen Euro geeinigt. Zusätzlich kann der Deal um fünf Millionen Euro für Bonuszahlungen anwachsen. Die benötigten Unterlagen sollen in den nächsten 24 Stunden mit Benfica-Präsident Rui Costa ausgetauscht werden, heißt es.

Palhinha soll bis 2030 unterschreiben

In Lissabon wird Palhinha offenbar einen Vierjahresvertrag bis 2030 unterschreiben. Bei Benfica soll der Portugiese rund 2,5 Millionen Euro netto pro Saison erhalten.

Der 31-Jährige war im Sommer 2024 für gut 50 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Bereits ein Jahr zuvor wollten ihn die Münchner holen, doch der Transfer, den der damalige Trainer Thomas Tuchel unbedingt wollte, kam noch nicht zustande.