Festnahme? Behörden werden im Fall Musiala aktiv

Maximilian Lotz 11.08.2026 • 12:02 Uhr Spekulationen um einen angeblichen Wechsel von Jamal Musiala zu Galatasaray sorgen vor allem in der Türkei für Aufsehen. Der türkische Meister dementierte bereits öffentlich, nun gibt es neue Entwicklungen.

Die Verbreitung der Wechsel-Spekulationen um Jamal Musiala und Galatasaray Istanbul hat drastische Konsequenzen. Laut türkischen Medienberichten wurde der mutmaßliche Urheber der Gerüchte, der Journalist Burhan Can Terzi, vorübergehend festgenommen.

Der Journalist Burak Dogan von der Tageszeitung Yeni Safak verbreitete über den Kurznachrichtendienst X ein Video, das zeigt, wie Terzi von zwei Personen abgeführt wurde.

Den weiteren Berichten zufolge wurde Terzi im Rahmen einer laufenden Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft Bakirköy den Justizbehörden übergeben. Ihm werde die Verbreitung irreführender Informationen vorgeworfen. Am Dienstagvormittag wurde Terzi offenbar wieder freigelassen.

Galatasaray dementiert Musiala-Gerüchte

Rekordmeister Galatasaray hatte die Gerüchte um Bayern-Star Musiala mit öffentlichen Statements entschieden zurückgewiesen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)