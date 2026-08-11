Festnahme? Behörden werden im Fall Musiala aktiv

Die Verbreitung der Wechsel-Spekulationen um Jamal Musiala und Galatasaray Istanbul hat drastische Konsequenzen. Laut türkischen Medienberichten wurde der mutmaßliche Urheber der Gerüchte, der Journalist Burhan Can Terzi, vorübergehend festgenommen.
Behörden greifen im Fall Musiala ein
Der Journalist Burak Dogan von der Tageszeitung Yeni Safak verbreitete über den Kurznachrichtendienst X ein Video, das zeigt, wie Terzi von zwei Personen abgeführt wurde.
Den weiteren Berichten zufolge wurde Terzi im Rahmen einer laufenden Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft Bakirköy den Justizbehörden übergeben. Ihm werde die Verbreitung irreführender Informationen vorgeworfen. Am Dienstagvormittag wurde Terzi offenbar wieder freigelassen.
Galatasaray dementiert Musiala-Gerüchte
Rekordmeister Galatasaray hatte die Gerüchte um Bayern-Star Musiala mit öffentlichen Statements entschieden zurückgewiesen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
„Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala würde zu Galatasaray wechseln, sind unwahr“, hieß es in einer Stellungnahme des türkischen Rekordmeisters Ende Juli: „Dass diese nachweislich unwahren Behauptungen hartnäckig aufrechterhalten werden, ist ein Versuch, die öffentliche Meinung zu täuschen und die Transferbemühungen unseres Vereins zu diskreditieren.“
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