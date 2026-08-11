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Festnahme? Behörden werden im Fall Musiala aktiv

Behörden greifen im Fall Musiala ein

Spekulationen um einen angeblichen Wechsel von Jamal Musiala zu Galatasaray sorgen vor allem in der Türkei für Aufsehen. Der türkische Meister dementierte bereits öffentlich, nun gibt es neue Entwicklungen.
Statt koreanischer Schwüle bayerische Hitze: Die Bayern-Stars kehren an die Säbener Straße zurück und treffen auf Jamal Musiala, Alphonso Davies und Co. Auch Neuzugang Ismael Saibari ist dabei.
Maximilian Lotz
Spekulationen um einen angeblichen Wechsel von Jamal Musiala zu Galatasaray sorgen vor allem in der Türkei für Aufsehen. Der türkische Meister dementierte bereits öffentlich, nun gibt es neue Entwicklungen.

Die Verbreitung der Wechsel-Spekulationen um Jamal Musiala und Galatasaray Istanbul hat drastische Konsequenzen. Laut türkischen Medienberichten wurde der mutmaßliche Urheber der Gerüchte, der Journalist Burhan Can Terzi, vorübergehend festgenommen.

Der Journalist Burak Dogan von der Tageszeitung Yeni Safak verbreitete über den Kurznachrichtendienst X ein Video, das zeigt, wie Terzi von zwei Personen abgeführt wurde.

Den weiteren Berichten zufolge wurde Terzi im Rahmen einer laufenden Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft Bakirköy den Justizbehörden übergeben. Ihm werde die Verbreitung irreführender Informationen vorgeworfen. Am Dienstagvormittag wurde Terzi offenbar wieder freigelassen.

Galatasaray dementiert Musiala-Gerüchte

Rekordmeister Galatasaray hatte die Gerüchte um Bayern-Star Musiala mit öffentlichen Statements entschieden zurückgewiesen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala würde zu Galatasaray wechseln, sind unwahr“, hieß es in einer Stellungnahme des türkischen Rekordmeisters Ende Juli: „Dass diese nachweislich unwahren Behauptungen hartnäckig aufrechterhalten werden, ist ein Versuch, die öffentliche Meinung zu täuschen und die Transferbemühungen unseres Vereins zu diskreditieren.“

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