Für 25 Millionen! Asllani-Abgang steht wohl unmittelbar bevor

Johannes Behm 06.08.2026 • 07:45 Uhr Der Wechsel von Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig steht wohl unmittelbar vor dem Abschluss.

RB Leipzig steht vor der Verpflichtung von Fisnik Asllani. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Wechsel des kosovarischen Nationalspielers von der TSG Hoffenheim zu den Sachsen grundsätzlich vereinbart, der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne gehen.

Der 23 Jahre alte Mittelstürmer steht bei den Kraichgauern noch bis 2029 unter Vertrag. Erst im Sommer 2025 hatte Hoffenheim das Arbeitspapier des gebürtigen Berliners vorzeitig verlängert. Nun bahnt sich dennoch der Abschied an. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Asllani bringt Hoffenheim wohl 25 Millionen Euro Ablöse

Asllani spielte sich in der vergangenen Saison mit starken Leistungen ins Blickfeld mehrerer Bundesligisten und gehörte zuletzt zu den Wunschkandidaten der Leipziger Offensive.

Bei den Roten Bullen soll Asllani laut Sky einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Als Ablöse stehen demnach rund 25 Millionen Euro im Raum. Die Leipziger Volkszeitung berichtet ebenfalls von einer Einigung zwischen den Klubs und von baldigem Vollzug.

Für Hoffenheim absolvierte Asllani bislang 45 Pflichtspiele bei den Profis und war an 21 Treffern direkt beteiligt. Der 1,91 Meter große Angreifer, der international für den Kosovo aufläuft, könnte in Leipzig die Angriffsreihe verstärken, die wohl künftig ohne Yan Diomande auskommen muss.

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