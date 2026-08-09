Fußballtransfers: Durchbruch im Rodri-Poker?

Maximilian Huber 09.08.2026 • 22:49 Uhr Der FC Barcelona steht vor einer Verpflichtung von Rodri. Zu einem Deal fehlt wohl nicht mehr viel.

Der Wechsel von Rodri zum FC Barcelona steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die in Katalonien ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, haben sich Barca und der spanische Weltmeister auf alle Details geeinigt. Auch die Gespräche zwischen Manchester City und Barcelona sollen sich auf der Zielgeraden befinden.

Eine offizielle Bekanntgabe des Transfers soll dem Bericht zufolge in der kommenden Woche folgen. ManCity-Cheftrainer Enzo Maresca hatte zuletzt noch betont, dass Rodri am Freitag zum Trainingsstart in Manchester erwartet wird.

ManCity soll erstes Angebot für Rodri abgelehnt haben

Rodri ist nur noch bis zum 30. Juni 2027 an City gebunden. Nichtsdestotrotz verlangt der Premier-League-Klub offenbar eine Ablöse im Bereich der 75 Millionen Euro.