Fußballtransfers: Durchbruch im Rodri-Poker?

Der Wechsel von Rodri zum FC Barcelona steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die in Katalonien ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, haben sich Barca und der spanische Weltmeister auf alle Details geeinigt. Auch die Gespräche zwischen Manchester City und Barcelona sollen sich auf der Zielgeraden befinden.
Durchbruch im Rodri-Poker?
Der FC Barcelona steht vor einer Verpflichtung von Rodri. Zu einem Deal fehlt wohl nicht mehr viel.
Eine offizielle Bekanntgabe des Transfers soll dem Bericht zufolge in der kommenden Woche folgen. ManCity-Cheftrainer Enzo Maresca hatte zuletzt noch betont, dass Rodri am Freitag zum Trainingsstart in Manchester erwartet wird.
ManCity soll erstes Angebot für Rodri abgelehnt haben
Rodri ist nur noch bis zum 30. Juni 2027 an City gebunden. Nichtsdestotrotz verlangt der Premier-League-Klub offenbar eine Ablöse im Bereich der 75 Millionen Euro.
Ein erstes Angebot der Katalanen in Höhe von 45 Millionen Euro soll Manchester umgehend abgelehnt haben.
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