Poker um Woltemade nimmt Fahrt auf

SPORT1 31.08.2026 • 09:57 Uhr Juventus würde Jonathan David an Atlético Madrid verleihen – zuvor braucht die Alte Dame aber einen neuen Stürmer. Dafür soll Nick Woltemade ein Kandidat sein.

Juventus muss für einen möglichen Abgang von Jonathan David offenbar erst Ersatz finden. Der angedachte Leihwechsel des kanadischen Stürmers zu Atlético Madrid soll davon abhängen, ob die Bianconeri zuvor einen neuen Angreifer verpflichten.

Einer dieser Kandidaten soll nach Informationen von Matteo Moretto und Sky-Italia-Reporter Gianluca Di Marzio Nick Woltemade sein. Demnach soll es zuletzt sogar schon Kontakt zwischen Juventus und Newcastle wegen eines möglichen Wechsels gegeben haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Laut The Northern Echo in England wird Newcastle den Stürmer in den letzten beiden Tagen des Transferfensters aber nur dann abgeben, wenn zuvor ein neuer Angreifer verpflichtet wird. Demnach geht es bei den Anfragen um ein Leihgeschäft über eine Saison.

Der Nationalspieler war erst im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Nach einem starken Start verlor er aber seinen Stammplatz und agierte oft unglücklich. In insgesamt 51 Pflichtspielen traf er elfmal und bereitete fünf Treffer vor.

In dieser Saison spielt er unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle aktuell keine große Rolle. Woltemade kommt bisher nur auf 19 Einsatzminuten in der Premier League. Newcastle soll daher bereit sein, den Stürmer in diesem Sommer per Leihe abzugeben.

Auch Zirkzee soll Kandidat bei Juventus sein

Das würde gut zu den Vorstellungen von Juventus Turin passen, die einen neuen Stürmer gerne mit einer Kaufoption ausleihen würden. Ein weiterer Kandidat soll ein weiterer alter Bekannter aus der Bundesliga sein: Joshua Zirkzee von Manchester United.

Zirkzee steht weiterhin bei Manchester United unter Vertrag. Zuletzt gab es rund um den Niederländer mehrere Gerüchte über einen Wechsel zur AC Florenz.

Sportlich würden beide Stürmer unterschiedliche Profile mitbringen: Woltemade könnte sowohl im Zentrum als auch in einer unterstützenden Rolle agieren. Zirkzee, der eher ein klassischer Mittelstürmer ist, verfügt dagegen über Erfahrung in der Serie A.

Unklar ist, welcher Typ Stürmer am besten zu den Vorstellungen von Trainer Luciano Spalletti passen würde – und wie sich ein möglicher Neuzugang in eine Offensive mit Randal Kolo Muani einfügen könnte.