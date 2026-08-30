Kommt jetzt Jadon Sancho? BVB-Boss erklärt Transferpläne

Philipp Heinemann 30.08.2026 • 18:57 Uhr Der Name Jadon Sancho geistert immer wieder durch Dortmund - und wird nach der schweren Verletzung von Giannis Konstantelias automatisch wieder lauter. Nun bezieht ein BVB-Boss Stellung.

Wegen des bitteren und langfristigen Ausfalls von Giannis Konstantelias ist bei Borussia Dortmund wieder ein bekannter Name in den Fokus gerückt. Diverse Medien und zahlreiche Fans stellten sich nach der Horror-Diagnose Kreuzbandriss die Frage: Muss der BVB jetzt Jadon Sancho zurückholen?

Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer wollte darauf nicht antworten. „Wir wollen immer bei der Wahrheit bleiben: Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrisiert als Jadon“, sagte der BVB-Boss bei Sky90: „Aber wir handhaben das konsequent so: Wir kommentieren gar keine Namen.“

Ein paar Sätze sagte Cramer dann doch noch zum einstigen Spieler der Dortmunder: „Jadon hat sich ja auch nichts zuschulden kommen lassen. Im Gegenteil, das ist ein tadelloser Junge. Egal, was ich sage: Würde ich jetzt einen Satz mehr positiv über ihn verlieren, würde es Hoffnungen nähren. Würde ich was Negatives sagen, würde es in die andere Richtung ausschlagen.“

Sancho? BVB-Boss schließt Transfers nicht aus

Konstantelias hatte sich beim 2:0-Erfolg gegen den HSV zum Bundesligaauftakt in der zweiten Hälfte verletzt. Der BVB erwägt nun, weitere Transfers zu tätigen. Cramer erklärte: „Ole Book (Sportdirektor, Anm.) und Lars Ricken (Geschäftsführer Sport) machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung.“

Man habe „ja nie ausgeschlossen, dass wir auch noch anderweitig tätig werden wollen. Kann ja auch sein, dass noch was auf der Abgabeseite was passiert. Das ist momentan komplett offen.“

Spielt Sancho ein drittes Mal für Borussia Dortmund?

Der 26-jährige Sancho ist derzeit ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei Manchester United nicht mehr verlängert wurde. Der ehemalige englische Nationalspieler spielte schon zweimal für die Schwarz-Gelben. Zwischen 2017 und 2021 schaffte er seinen Durchbruch im Profifußball und spielte sich europaweit in den Fokus. Für 85 Millionen Euro wechselte er schließlich zu United (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).