Manchester City intensiviert Bemühungen um Rodri-Ersatz

SPORT1 17.08.2026 • 14:33 Uhr Manchester City wirbt um den 18-jährigen Ayyoub Bouaddi als möglichen Rodri-Ersatz. Die Verhandlungen mit Lille sollen sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.

Manchester City treibt die Suche nach einem Nachfolger für Rodri offenbar mit Hochdruck voran. Wie die BBC berichtet, befinden sich die Skyblues nun in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit dem OSC Lille über einen Transfer von Ayyoub Bouaddi.

Der 18 Jahre alte marokkanische Nationalspieler, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, steht bei den Nordfranzosen noch bis 2029 unter Vertrag. Lille soll für sein Eigengewächs eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro fordern.

City vor 100-Mio.-Hammer: Vollzug in dieser Woche?

City drängt dem Bericht zufolge auf einen schnellen Abschluss noch in dieser Woche. Hintergrund ist der bevorstehende Abschied von Rodri, der wohl unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona steht.

Bouaddi gilt als einer der begehrtesten Mittelfeldspieler seines Jahrgangs und spielte sich spätestens bei der WM 2026 mit starken Leistungen für Marokko ins Rampenlicht.

Für Lille absolvierte der Mittelfeldstratege seit seinem Profidebüt im Oktober 2023 bereits 96 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison führte er den Ligue-1-Klub auf Platz drei und sammelte zudem weitere Erfahrungen auf der europäischen Bühne. Sollte der Deal zustande kommen, würde Bouaddi zu den teuersten Verkäufen der Vereinsgeschichte aufsteigen.