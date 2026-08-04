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Fix! Giovanni Reyna verlässt die Bundesliga

Fix! Reyna verlässt die Bundesliga

Giovanni Reyna kehrt Borussia Mönchengladbach nach einer Saison den Rücken. Der US-Amerikaner wechselt nach Frankreich.
Tobias Schweinsteiger verrät, dass Bayern Giovanni Reyna bereits als Jugendspieler verpflichten wollte.
SID
Giovanni Reyna kehrt Borussia Mönchengladbach nach einer Saison den Rücken. Der US-Amerikaner wechselt nach Frankreich.

Giovanni Reyna verlässt nach nur einer Saison den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Wie der Traditionsverein am Dienstag bekannt gab, wechselt der amerikanische Nationalspieler zum französischen Erstligisten Racing Straßburg. Über die Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

„Gio ist ein exzellenter Spieler, der in seinem Jahr hier bei Borussia sein Potenzial leider nur angedeutet hat, dazu aufgrund einiger Verletzungen nicht dauerhaft seine Fähigkeiten auf dem Platz zeigen konnte“, sagte Sportchef Rouven Schröder.

Gladbach: „Trennung der richtige Schritt für beide Seiten“

„Wir haben klar gesagt, dass wir den Kader verändern und verkleinern wollen und müssen. Daher sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung in diesem Sommer der richtige Schritt für beide Seiten ist.“

Reyna war erst im vergangenen Sommer vom Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt. In Gladbach kam er aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, in 19 Pflichtspielen gelangen ihm ein Tor und eine Vorarbeit.

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