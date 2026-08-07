Hat Borussia Dortmund die besten Karten auf ein PSG-Talent?

SPORT1 07.08.2026 • 09:44 Uhr Ibrahim Mbaye könnte Paris Saint-Germain noch verlassen. Liverpool und Dortmund sollen beim Werben um den 18-Jährigen vorne liegen.

Paris Saint-Germain erlebt einen Transfersommer der besonderen Art – und steht bereits vor dem nächsten großen Personalpuzzle. Während die Verhandlungen mit Liverpool über Bradley Barcola weiterlaufen, rückt intern vor allem der Fall Ibrahim Mbaye in den Fokus.

Der 18 Jahre alte senegalesische Nationalspieler ist bis 2028 an PSG gebunden, könnte den amtierenden Champions-League-Sieger aber noch verlassen. Wie die französische Zeitung L’Équipe berichtet, könnte bei einem Abgang Borussia Dortmund ein passender Abnehmer sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der BVB soll laut dem Bericht neben dem FC Liverpool die besten Karten auf eine Verpflichtung des talentierten Offensivspielers haben. Neben den zwei Vereinen sollen sich aber noch zahlreiche weitere Vereine nach dem Senegalesen erkundigt haben.

Speziell in England und Deutschland soll der Markt groß sein. Die L’Équipe nennt als weitere Vereine unter anderem Bayern München, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa und Chelsea.

Mbaye will PSG wohl wegen fehlender Perspektive verlassen

Wie konkret das Interesse der zahlreichen Klubs an Mbaye wirklich ist, bleibt offen. Dass er PSG im Sommer verlassen möchte, scheint aber sehr wahrscheinlich.

Der Rechtsfuß hätte sich unter Trainer Luis Enrique eine größere Rolle im Kader gewünscht und sucht nun eine Station, bei der er regelmäßig zum Einsatz kommt.

Laut dem Bericht habe die Klubführung um Sportberater Luis Campos dem Spieler und dessen Umfeld aber erläutert, dass seine Einsatzzeiten ähnlich bleiben würden – die Entscheidung über die Zukunft liege daher bei Mbaye. Auch eine Leihe sei demnach als Option vorgeschlagen worden.

Gab es schon konkrete Gespräche mit Leipzig und Leverkusen?

Mit zwei deutschen Vereinen soll PSG sogar schon konkrete Verhandlungen geführt haben: RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

Als die Pariser mit RB über einen Transfer von Yan Diomande verhandelten, wollten die Sachsen Mbaye demnach einbinden – nach dem Scheitern des Diomande-Pakets sei die Spur jedoch abgekühlt.

Auch Leverkusen soll ein Angebot abgegeben habe, dessen Höhe nicht bekannt wurde – PSG soll abgelehnt haben. Bei einem passenden Angebot soll Paris aber definitiv gesprächsbereit sein.