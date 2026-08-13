Transfermarkt: Barca wegen Rodri wohl wieder abgeblitzt

SPORT1 13.08.2026 • 14:06 Uhr Der FC Barcelona ist offenbar mit einem zweiten Angebot für Manchester Citys Rodri abgeblitzt.

Der FC Barcelona ist im Werben um Rodri wohl erneut abgeblitzt. Nach Informationen der Times hat Manchester City auch das zweite Angebot der Katalanen für den spanischen Nationalspieler abgelehnt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Dem Bericht zufolge erhöhte Barca seine Offerte nach einem ersten Vorstoß im Bereich von 45 Millionen Euro auf rund 60 Millionen Euro plus Boni, konnte die Verantwortlichen des englischen Spitzenklubs damit aber nicht umstimmen.

City fordere weiterhin etwa 82 Millionen Euro für den 30 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler. Rodri geht bei den Skyblues in sein letztes Vertragsjahr und könnte den Verein damit im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Von einem Preisnachlass wollen die Engländer dennoch nichts wissen.

Barca und Rodri sind sich wohl einig

Für Barcelona bleibt der Europameister eine Wunschlösung für das Zentrum. Die Katalanen müssen nun entscheiden, ob sie mit einem dritten Angebot nachlegen. Mit dem Spieler soll man sich bereits einig sein.

Rodri, der seit 2019 für Manchester City aufläuft, steht noch bis 2027 unter Vertrag und gilt trotz seiner jüngsten Verletzungsprobleme weiterhin als einer der Schlüsselspieler im Kader