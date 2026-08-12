Transfermarkt: Nächstes Barca-Angebot für Rodri?

SPORT1 12.08.2026 • 19:04 Uhr Der FC Barcelona will Rodri von Manchester City verpflichten. Nun sollen die Katalanen ein neues Angebot unterbreitet haben.

Der FC Barcelona geht im Werben um Rodri offenbar den nächsten Schritt: Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben die Katalanen ihr Angebot für den spanischen Nationalspieler von Manchester City deutlich nachgebessert und bieten mit ihrem zweiten Angebot wohl 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 30 Jahre alte, defensive Mittelfeldspieler, der noch bis zum 30. Juni 2027 an den englischen Topklub gebunden ist, habe Barcelona bereits seine Zusage für einen Wechsel gegeben. Nun liegt der Ball abermals bei Manchester City, das dem Vernehmen nach zwischen 70 und 80 Millionen Euro Ablöse fordern soll.

Real blitzte bei Rodri ab

Die Klubführung Barcelonas hat laut Mundo Deportivo nicht vor, ihr Angebot noch einmal wesentlich zu erhöhen. Bei den Bossen werde die aktuelle Offerte als marktgerecht angesehen, da Rodri in England in sein letztes Vertragsjahr geht.

Gleichzeitig hoffen die Katalanen darauf, dass City die Wechselabsichten des Spaniers berücksichtigt und bei der Ablöseforderung noch entgegenkommt.

Neben dem FC Barcelona hatte zuletzt auch Real Madrid Interesse am Weltmeister gezeigt, doch der Spanier entschied sich für einen möglichen Wechsel ins Camp Nou.