Transfermarkt: Woltemade-Zukunft wohl weiter offen

SPORT1 27.08.2026 • 07:54 Uhr Newcastles Trainer Matthias Jaissle sieht Joe Willock im Aufwind. Bei Nick Woltemade bleibt trotz eines Bekenntnisses vieles unklar.

Trotz eines Bekenntnisses von Trainer Matthias Jaissle bleibt die Zukunft von Nick Woltemade bei Newcastle United angeblich offen. Wie The New York Times berichtet, wird intern darüber diskutiert, ob der Klub am Angreifer festhält, eine Leihe anstrebt oder sich doch um einen dauerhaften Abnehmer bemüht.

Ein Verkauf wäre dem Bericht zufolge auch aus wirtschaftlichen Gründen kompliziert. Newcastle hatte für den deutschen Nationalspieler im Vorjahr demnach eine Klubrekordsumme von rund 75 Millionen Euro gezahlt. Ein Abschied würde voraussichtlich einen deutlichen Verlust bedeuten.

Jaissle lobt Woltemade – und erwartet vorerst seinen Verbleib

Während Woltemade im Ligaspiel am Wochenende unter Jaissle keine Minute spielte, stand er im anschließenden 3:2 im League Cup gegen West Bromwich Albion als Mittelstürmer über die volle Distanz auf dem Platz.

Jaissle sagte über Woltemade: „Er hat gekämpft. Als einzelner Stürmer ist das nicht leicht. Er hatte eine konkrete Aufgabe und hat auch gegen den Ball sein Bestes versucht. Leider hat er nicht getroffen, aber er zeigt großen Einsatz im Spiel und im Training. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er trifft.“ Anschließend betonte der Coach, er erwarte, dass Woltemade bleibt, wies aber zugleich darauf hin, dass sich Dinge „auf dem Markt“ ändern können.

Bei Joe Willock ist die Perspektive klarer. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag noch elf Monate läuft, scheint sich in Jaissles Pläne gespielt zu haben. Laut The New York Times sei ein neuer Kontrakt inzwischen wieder realistisch. Unter dem vorherigen Trainer Eddie Howe stand Willock vor einem Abgang, zudem soll Besiktas ihn laut dem Bericht intensiv umworben haben.