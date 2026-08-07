Über 100 Millionen! Mega-Angebot für Barcola

SPORT1 07.08.2026 • 18:05 Uhr Der FC Liverpool ist weiterhin an einer Verpflichtung von Bradley Barcola interessiert. Trotz eines Angebots jenseits der 100 Millionen Euro bleibt PSG vorerst hart.

Liverpool erhöht im Poker um Bradley Barcola den Druck! Die Reds planen Berichten der französischen L’Équipe zufolge, Paris Saint-Germain ein Angebot über 115 Millionen Euro für den französischen WM-Fahrer zu unterbreiten.

PSG fordert 150 Millionen für Barcola

In England wird dennoch erwartet, dass PSG das Angebot ablehnt. Medienberichten zufolge soll der Hauptstadtklub erst ab einer Summe von mehr als 150 Millionen Euro – ohne Bonuszahlungen – überhaupt gesprächsbereit sein.

Zuvor hatten sich die Klub-Verantwortlichen noch gänzlich gegen einen Abgang des Flügelstürmers ausgesprochen. Ausschlaggebender Faktor zur Kursänderung soll wohl die Entscheidung Barcolas darüber sein, seinen 2028 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

So sieht der Plan von Paris Saint-Germain aus

Das habe die Verantwortlichen in Paris dazu bewegt, einen möglichen Abgang zumindest nicht mehr grundsätzlich auszuschließen. Dennoch wolle man den eigenen Finanzplan nicht vernachlässigen und für den 23-Jährigen eine stattliche Ablösesumme generieren.

Offizielle Statements beider Klubs über die Verhandlungen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.