Ungewöhnliche Rückennummer für Diomande bei Real Madrid

Real Madrid hat seine Rückennummern für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Neuzugang Yan Diomande läuft künftig, passend zu seiner Ablösesumme von 125 Millionen Euro, mit der Nummer 25 auf.
Ungewöhnliche Nummer für Diomande
Mit Blick auf seine Vorgänger könnte dem Ivorer eine große Zukunft in Madrid bevorstehen. Viele Profis trugen die 25 vor allem in ihren Anfangsjahren, ehe sie in größere Rollen (und prominentere Trikotnummern) hineinwuchsen, darunter unter anderem Vinicius Jr., Rodrygo oder Eduardo Camavinga.
Auch für Torhüter bedeutete die Nummer oftmals den Beginn einer großen Zeit bei den Blancos, etwa für Thibaut Courtois, Iker Casillas oder den deutschen Bodo Illgner. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Diomande erhält bei Real Madrid die Trikotnummer 25
Ein weiterer Deutscher, Antonio Rüdiger, geht auch in seiner fünften Saison für die Königlichen mit der 22 ins Rennen. Eigengewächs Raul Asencio beerbt Dani Carvajal und übernimmt nach dessen Abgang die 2.
Auch Verteidiger Dean Huijsen tritt künftig in große Fußstapfen und trägt ab sofort die prestigeträchtige 4, die vorher auch David Alaba und Sergio Ramos trugen.
Bei den restlichen Neuzugängen herrscht nun ebenfalls Klarheit für geplante Trikotkäufe. Ibrahima Konaté erhält die 16, Weltmeister Marc Cucurella die 17, Denzel Dumfries die 24 und Bernardo Silva die 20, die er schon bei Manchester City trug.
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