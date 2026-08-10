Ungewöhnliche Rückennummer für Diomande bei Real Madrid

Lars Hinzberg 10.08.2026 • 21:03 Uhr Real Madrid hat die Rückennummern der kommenden Saison vorgestellt. Neuzugang Yan Diomande läuft künftig mit einer ungewöhnlichen Nummer auf.

Real Madrid hat seine Rückennummern für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Neuzugang Yan Diomande läuft künftig, passend zu seiner Ablösesumme von 125 Millionen Euro, mit der Nummer 25 auf.

Mit Blick auf seine Vorgänger könnte dem Ivorer eine große Zukunft in Madrid bevorstehen. Viele Profis trugen die 25 vor allem in ihren Anfangsjahren, ehe sie in größere Rollen (und prominentere Trikotnummern) hineinwuchsen, darunter unter anderem Vinicius Jr., Rodrygo oder Eduardo Camavinga.

Auch für Torhüter bedeutete die Nummer oftmals den Beginn einer großen Zeit bei den Blancos, etwa für Thibaut Courtois, Iker Casillas oder den deutschen Bodo Illgner. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Diomande erhält bei Real Madrid die Trikotnummer 25

Ein weiterer Deutscher, Antonio Rüdiger, geht auch in seiner fünften Saison für die Königlichen mit der 22 ins Rennen. Eigengewächs Raul Asencio beerbt Dani Carvajal und übernimmt nach dessen Abgang die 2.

Auch Verteidiger Dean Huijsen tritt künftig in große Fußstapfen und trägt ab sofort die prestigeträchtige 4, die vorher auch David Alaba und Sergio Ramos trugen.