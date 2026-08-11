Zirkzee-Rückkehr wird wohl konkreter

SPORT1 11.08.2026 • 12:09 Uhr Beim ehemaligen Münchner Joshua Zirkzee zeichnet sich ein Wechsel ab. Der Niederländer soll vor einer Rückkehr nach Italien stehen.

Nach zwei Jahren in England stehen die Zeichen bei Joshua Zirkzee und Manchester United offenbar auf Abschied. Für den früheren Offensivspieler des FC Bayern wird wohl eine Rückkehr in die Serie A immer wahrscheinlicher.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, rückt ein Wechsel von Zirkzee von den Red Devils zu Juventus Turin immer näher.

Die Engländer seien inzwischen bereit, den 25-Jährigen auf Leihbasis mit Kaufoption ziehen zu lassen. Zirkzee habe seinerseits grünes Licht für einen Transfer gegeben und könne sich ein Engagement bei der Alten Dame gut vorstellen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Kein Platz mehr für Zirkzee nach Rashford-Rückkehr?

Juventus müsse allerdings zunächst Platz im Kader schaffen, bevor der Deal umgesetzt werden könne. Die Turiner stünden deshalb unter Zeitdruck. ManUniteds Entscheidung, Marcus Rashford nach dessen Leihe wieder in die Mannschaft zu integrieren, hat Zirkzees Aussichten auf regelmäßige Einsätze zusätzlich verschlechtert.

Der niederländische Nationalspieler ist im Sturmzentrum sowie als hängende Spitze einsetzbar. Zirkzee war im Sommer 2024 vom italienischen Erstligisten FC Bologna nach Manchester gewechselt. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis zum 30. Juni 2029 und enthält eine Option auf eine weitere Saison.