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Ersatz für Schlotterbeck gefunden: ManCity-Juwel in die Bundesliga

Ersatz für Schlotterbeck gefunden

Der FC Augsburg hat sich am Deadline Day gleich doppelt verstärkt. Neben Arijon Ibrahimovic kommt auch noch ein Innenverteidiger von Manchester City. Er soll Keven Schlotterbeck ersetzen.
Schalkes Trainer Miron Muslic berichtet auf der Pressekonferenz von einer Begegnung mit Augsburgs Trainer Manuel Baum und dessen Sohn. Dabei sorgt der S04-Coach mit seinem Bekenntnis zu den Münchner Löwen für einen humorvollen Seitenhieb.
Maximilian Lotz
Der FC Augsburg hat sich am Deadline Day gleich doppelt verstärkt. Neben Arijon Ibrahimovic kommt auch noch ein Innenverteidiger von Manchester City. Er soll Keven Schlotterbeck ersetzen.

Der FC Augsburg hat auf den Abgang von Keven Schlotterbeck reagiert und kurz vor Schließung des Transferfensters Verstärkung für die Innenverteidigung präsentiert. Von Manchester City wechselt Juma Bah zum FCA.

Der 20 Jahre alte Nationalspieler von Sierra Leone, der für City noch kein Pflichtspiel bestritten hat, wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Die bayerischen Schwaben besitzen zudem eine Kaufoption, die laut Medienberichten bei rund 20 Millionen Euro liegen soll.

„Nach dem Wechsel von Keven Schlotterbeck war es für uns wichtig, in der Innenverteidigung gezielt Qualität hinzuzugewinnen“, sagte Sportdirektor Benni Weber in der Mitteilung des Klubs. „Mit Juma haben wir einen talentierten Spieler verpflichtet, der mit seiner Größe, Physis und seinen Anlagen sehr gut zu uns passt.“

Augsburg holt auch Ibrahimovic

Der 1,90 Meter große Defensivspieler, der beim 3:0-Sieg der Augsburger gegen Schalke am Sonntag bereits auf der Tribüne saß, war in der vergangenen Saison an den OGC Nizza verliehen. Schlotterbeck war in der vergangenen Woche zum FC Southampton gewechselt.

Die Augsburger präsentierten mit Arijon Ibrahimovic, der zunächst vom FC Bayern ausgeliehen wird, am Deadline Day noch einen weiteren Neuzugang. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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