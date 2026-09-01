Adam Aznou soll in Spanien den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen. Der FC Everton verleiht den 20 Jahre alten Linksverteidiger für die kommende Saison an den La-Liga-Aufsteiger FC Málaga.
Everton verleiht Ex-Bayern-Talent
Die Verantwortlichen des Klubs hatten zunächst geprüft, ob Aznou weiterhin zum Profikader von Trainer David Moyes gehören soll. Am Ende fiel die Entscheidung allerdings anders aus.
Aznou kam in Everton kaum zum Zug
In Málaga verspricht sich der marokkanische Nationalspieler regelmäßige Einsatzzeiten und die Chance, bei einem ambitionierten Aufsteiger früh Verantwortung zu übernehmen.
Everton wiederum hofft, dass Aznou durch möglichst viele Einsätze auf höchstem Niveau zusätzliche Erfahrung sammelt und gestärkt zurückkehrt. Perspektivisch soll er entweder eine größere Rolle im eigenen Team einnehmen oder seinen Marktwert weiter steigern.
Vor einem Jahr hatte Everton den Linksverteidiger für rund neun Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet. Bislang kam Aznou allerdings nur in zwei Pflichtspielen für die Profis der Toffees zum Einsatz.