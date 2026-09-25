Marc-André ter Stegen ist zurück in der deutschen Nationalmannschaft. Deshalb hofft der FC Barcelona mit dem Torhüter gutes Geld zu verdienen.

Beim FC Barcelona wächst offenbar die Hoffnung auf einen lukrativen Verkauf von Marc-André ter Stegen im kommenden Sommer. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, beobachten mehrere Klubs aus der Premier League die Entwicklung des deutschen Nationaltorhüters genau.

Der 34 Jahre alte Keeper steht derzeit leihweise bei Ajax Amsterdam zwischen den Pfosten und hat sich dort wieder als Stammkraft etabliert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Marc-André ter Stegen steht noch beim FC Barcelona unter Vertrag Marc-André ter Stegen steht noch beim FC Barcelona unter Vertrag © IMAGO/MB Media Solutions

In Barcelona läuft sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2028, in den Planungen der Katalanen spielt der Schlussmann allerdings keine zentrale Rolle mehr.

Barca hofft bei ter Stegen auf hohe Ablöse

Vor allem die jüngste Rückkehr des deutschen Nationalspielers in die Auswahl des DFB dürfte den Verantwortlichen Mut machen. Dem Bericht zufolge rechnet Barca damit, dass sich der Marktwert des ehemaligen Gladbachers weiter steigern könnte, sollte er sich auch dauerhaft als Nummer eins Deutschlands festsetzen.

Eine Kaufoption wurde bei der Leihe nach Amsterdam nicht vereinbart. Ajax könnte die finanziellen Rahmenbedingungen eines festen Transfers ohnehin kaum stemmen.

In Barcelona geht man laut Sport davon aus, dass sich im Sommer 2027 mehrere andere attraktive Optionen ergeben könnten. So hofft man bei den Katalanen nicht nur, das hohe Gehalt des Torhüters einsparen zu können, sondern sogar eine ordentliche Ablöse zu kassieren.

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