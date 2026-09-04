Transfers: Öffnet sich für David Alaba eine neue Tür?

SPORT1 04.09.2026 • 18:35 Uhr David Alaba ist seit seinem Vertragsende bei Real Madrid vereinslos. Nun zeigt offenbar ein Klub aus Italien Interesse an einer Verpflichtung des Österreichers.

David Alaba könnte nach seinem Abschied von Real Madrid offenbar in der Serie A landen. Wie die italienische Tageszeitung Il Messaggero berichtet, beschäftigt sich Lazio Rom mit einer Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers.

Konkrete Verhandlungen habe es bislang zwar noch nicht gegeben, der 34 Jahre alte Innenverteidiger gelte bei den Römern aber als ernsthafte Option für die Defensive.

Alaba ist seit dem 1. Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nach fünf Jahren ausgelaufen war und nicht verlängert wurde. Der Linksfuß kann neben der Innenverteidigung auch als Linksverteidiger oder im Mittelfeld eingesetzt werden. Bei Lazio ist nach dem Abgang von Alessio Romagnoli nach Katar Bedarf im Abwehrzentrum entstanden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Lazio Rom hält Ausschau nach vereinslosen Profis

Lazios Sportdirektor Angelo Fabiani bestätigte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass der Klub den Markt für vertragslose Profis weiter im Blick behält: „Der Markt für vertragslose Spieler ist weiterhin geöffnet. Ich habe es vorgezogen, einige Plätze im Kader freizuhalten, um solche Situationen genau zu beobachten.“

Neben dem früheren Bayern-Star Alaba werden in Rom noch weitere vereinslose Spieler gehandelt. So sollen auch Ex-Union-Profi Diogo Leite und Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic auf der Liste von Lazio stehen.