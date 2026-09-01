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Nick Woltemade wechselt zu Juventus Turin

Woltemade-Wechsel beschlossen

Der Transfer-Deal ist beschlossen. Nick Woltemade wechselt von Newcastle United zu Juventus Turin. Dort will er an frühere Erfolge anknüpfen.
Nick Woltemade steht vor einem Engagement in Italien. Kurz vor dem Deadline-Day könnte es beim DFB-Stürmer jetzt ganz schnell gehen. Auch beim BVB deutet sich noch einmal Bewegung auf dem Transfermarkt an.
Manfred Sedlbauer, Alina Heidenreich
Der Transfer-Deal ist beschlossen. Nick Woltemade wechselt von Newcastle United zu Juventus Turin. Dort will er an frühere Erfolge anknüpfen.

Nick Woltemade zieht es nach Italien. Nach SPORT1-Informationen wechselt der 24-Jährige vorbehaltlich des Medizinchecks auf Leihbasis von Newcastle United für ein Jahr zu Juventus Turin. Das Vorhaben der Magpies, die Woltemade unbedingt noch verleihen wollten, ist damit aller Voraussicht nach geglückt. Woltemade befindet sich derzeit auf dem Weg nach Italien, wo er im Tagesverlauf seinen Medizincheck absolvieren wird.

Am Montagabend haben sich die Vereine geeinigt. Für den Offensivspieler soll laut Sky eine Leihgebühr von rund vier Millionen Euro anfallen. Eine Kaufoption soll zwischen beiden Parteien nicht vereinbart worden sein. Zuletzt war über einen Wechsel des 24-Jährigen zu Borussia Dortmund berichtet worden.

Von der Premier League in die Serie A

In der Premier League konnte der 24-Jährige nicht mehr an seine starke Anfangsphase anknüpfen, weshalb Newcastle den Offensivspieler unbedingt verleihen wollte. Nach SPORT1-Informationen glaubt sein Umfeld nun, dass der Schritt nach Italien der richtige ist, um wieder zu alter Stärke zu finden.

Der ehemalige Werder-Profi war im Sommer 2025 vom VfB Stuttgart für rund 80 Millionen Euro in die Premier League gewechselt. Nach einem guten Start verlor er jedoch seinen Stammplatz und kam meist nur noch zu Kurzeinsätzen. Seine persönliche Bilanz: 53 Einsätze und elf Tore.

Bei Juventus Turin will Woltemade nun wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden und an seine Erfolge anknüpfen.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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