Dani Olmo soll einmal mehr im Visier des FC Bayern sein. Ein Transfer käme wohl nur bei einem bestimmten Szenario infrage.

Die Gerüchte um Dani Olmo und den FC Bayern reißen nicht ab. Nun berichtet auch die mit Blick auf den FC Barcelona häufig gut informierte Mundo Deportivo von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem spanischen Offensivspieler.

So werde Olmo in den Gedankenspielen der Bayern vor allem dann eine Rolle spielen, sollten sich Michael Olise oder Jamal Musiala zu einem Abschied aus München entscheiden. Ein offizielles Angebot gebe es nicht, man bereite sich aber auf eine Offerte vor.

Olmo denkt wohl nicht an Bayern-Wechsel

Neu ist das angebliche Bayern-Interesse an Olmo derweil nicht. Schon im Sommer 2024 soll der Bundesliga-Primus ein Auge auf den 28 Jahre alten Weltmeister geworfen haben, heißt es in dem Bericht. Olmo wechselte damals für gut 60 Millionen Euro zu Barca, wo er bis 2030 unter Vertrag steht.

Für den Moment sei der offensive Mittelfeldspieler einzig auf seine Ziele mit den Katalanen fokussiert, wie Mundo Deportivo noch verriet. Olmo habe bisher keine Anzeichen für einen Wechselwunsch gegeben.

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